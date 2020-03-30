Coronavírus: fotógrafo do ES faz ensaio de gestantes usando máscaras

Imagens foram propostas ao final de um ensaio das grávidas Crédito: J.Lessa Fotógrafo

Foi com a intenção de despertar a reflexão sobre o momento que o mundo vive diante da pandemia do novo coronavírus , que o fotógrafo Jonathan Lessa registrou duas gestantes usando máscaras. As imagens, divulgadas em sua rede social, foram propostas ao final de um ensaio das grávidas no último fim de semana em Vargem Alta Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado.

O isolamento social, uma medida preconizada pelos órgãos de saúde para evitar o contágio e a transmissão do coronavírus, mudou a rotina do fotógrafo. Segundo o profissional, alguns ensaios chegaram a ser cancelados na última semana.

Mas as gestantes cachoeirenses Juliani da Rocha Silva Alves e Nabila Rodrigues Fortes de Melo, que darão à luz aos bebês Laura e Gael, respectivamente, decidiram manter o ensaio. Segundo Lessa, elas toparam fazer as imagens com a máscara ao final do ensaio. Um dos ensaios foi feito em meio à natureza, na Cachoeira do Caiado, em Vargem Alta, e o outro no estúdio fotográfico totalmente higienizado, em Cachoeiro.

Gestantes são fotografadas usando máscaras

Eu quero que essa foto se torne o retrato de um desafio que ficou no passado, e deixou lições e legados de amor, esperança, humanidade e cuidado, disse o fotógrafo Jonathan Lessa em parte do texto dedicado ao momento, em sua rede social.