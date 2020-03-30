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Covid-19

Profissional da saúde de Venda Nova está com suspeita de coronavírus

A paciente, segundo o município, está hospitalizada na cidade e será transferida para unidade de referência no tratamento da doença no Estado

Publicado em 30 de Março de 2020 às 16:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 16:57
Hospital Padre Máximo
Hospital Padre Máximo Crédito: Divulgação/Câmara de Venda do Imigrante
Um novo caso suspeito de coronavírus foi notificado pela prefeitura de Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Estado, neste domingo (29). O paciente, segundo o município, é uma profissional da saúde que está hospitalizada e será transferida para unidade de referência no tratamento da doença no Estado.
De acordo com um boletim divulgado pela prefeitura, a profissional da saúde é uma jovem adulta e está isolada no Hospital Padre Máximo, em Venda Nova. Ela será transferida para o hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. O município informou ainda que a transferência será feita por conta do protocolo da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), uma vez que a paciente tem bom quadro de saúde.
Profissional da saúde de Venda Nova está com suspeita de coronavírus
Até o momento, de acordo com a prefeitura, três casos suspeitos foram descartados para coronavírus. O resultado do exame do caso recente paciente será informado assim que houver o resultado.

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