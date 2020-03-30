Seis pessoas com coronavírus estão internadas em UTIs no ES

Leito de UTI de hospital com respirador mecânico: aparelho é necessário para pacientes com a Covid-19

Apesar de apontar a maior concentração de casos confirmados - 60 só na Grande Vitória -, a Secretaria de Saúde não informa onde estão internados os pacientes em UTI. Além das confirmações, 1.116 casos suspeitos ainda seguem sob investigação. Outros 521 foram descartados.