Seis pessoas com coronavírus estão internadas em UTIs no ES
Dos 72 casos confirmados do novo coronavirus no Espírito Santo, 11 são de pessoas que estão internadas. Destas, seis estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e cinco em leitos de menor complexidade, em observação. Além das internações, outras 48 pessoas estão em isolamento domiciliar e 12 pacientes já estão curados. A informação foi divulgada no último boletim disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na noite deste domingo (29).
Apesar de apontar a maior concentração de casos confirmados - 60 só na Grande Vitória -, a Secretaria de Saúde não informa onde estão internados os pacientes em UTI. Além das confirmações, 1.116 casos suspeitos ainda seguem sob investigação. Outros 521 foram descartados.
Na manhã desta segunda-feira (30), o governador Renato Casagrande anunciou a chegada de 50 respiradores para equipar a rede estadual de saúde no recebimento de pacientes com o novo coronavírus.
Ainda segundo o governador, o governo está trabalhando para adquirir outros aparelhos e totalizar 300 leitos de UTI voltados para pacientes contaminados pela Covid-19 no Estado.