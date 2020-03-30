Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dos 72 casos

Seis pessoas com coronavírus estão internadas em UTIs no ES

A informação foi divulgada no último boletim disponibilizado pela Sesa na noite deste domingo (29). Doze pacientes já estão curados

Publicado em 30 de Março de 2020 às 10:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 10:14
Leito de UTI de hospital com respirador mecânico: aparelho é necessário para pacientes com a Covid-19
Leito de UTI de hospital com respirador mecânico: aparelho é necessário para pacientes com a Covid-19 Crédito: Reprodução | Governo da Bahia
Seis pessoas com coronavírus estão internadas em UTIs no ES
Dos 72 casos confirmados do novo coronavirus no Espírito Santo, 11 são de pessoas que estão internadas. Destas, seis estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e cinco em leitos de menor complexidade, em observação. Além das internações, outras 48 pessoas estão em isolamento domiciliar e 12 pacientes já estão curados. A informação foi divulgada no último boletim disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na noite deste domingo (29).
Apesar de apontar a maior concentração de casos confirmados - 60 só na Grande Vitória -, a Secretaria de Saúde não informa onde estão internados os pacientes em UTI. Além das confirmações, 1.116 casos suspeitos ainda seguem sob investigação. Outros 521 foram descartados.

Veja Também

Casos de coronavírus no ES estão todos mapeados, diz Secretaria da Saúde

Guarapari registra primeiro caso confirmado do novo coronavírus

Na manhã desta segunda-feira (30), o governador Renato Casagrande anunciou a chegada de 50 respiradores para equipar a rede estadual de saúde no recebimento de pacientes com o novo coronavírus.
Ainda segundo o governador, o governo está trabalhando para adquirir outros aparelhos e totalizar 300 leitos de UTI voltados para pacientes contaminados pela Covid-19 no Estado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa
Imagem de destaque
Homem ataca viatura da PM em Vila Velha e é preso 20 dias após sair da cadeia
Imagem de destaque
Apple entra em 'nova era' com troca de comando após 15 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados