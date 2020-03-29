Casos de coronavírus no ES estão todos mapeados, diz Secretaria da Saúde

O Espírito Santo possui 72 casos de coronavírus confirmados Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay

Todos os 72 casos confirmados do novo coronavírus no Espírito Santo estão mapeados e sendo monitorados, segundo a Secretaria estadual da Saúde (Sesa). Até o momento, não há registro de transmissão comunitária no Estado.

De acordo com o subsecretário de Atenção à Saúde, Fabiano Ribeiro, todos os casos de coronavírus no Estado são de transmissão local, ou seja, as fontes de transmissão identificadas.

"Temos muito claro e mapeado quem transmitiu para quem. Não temos ainda nenhum caso aleatório, que a gente precisou fazer uma investigação mais profunda. Até agora, todos os casos estão sendo monitorados e acompanhados diariamente " Fabiano Ribeiro - Subsecretário de Atenção à Saúde

Ribeiro destaca que o número de casos da Covid-19 no Espírito Santo estão dentro do previsto pela Sesa. Ele explica que medidas de isolamento devem ser reforçadas para que a situação permaneça sob controle no Espírito Santo.

"A nível local temos uma epidemia que não está fora de controle. Isso mostra que o isolamento social que estamos fazendo aqui está funcionando. A gente precisa reforçar esta medida para quebrar a cadeia de transmissão", declarou.

Das 72 pessoas diagnosticadas com Covid-19, onze continuam internadas, sendo seis em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), enquanto 48 estão em isolamento residencial e 12 foram curadas.