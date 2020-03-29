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72 confirmações

Casos de coronavírus no ES estão todos mapeados, diz Secretaria da Saúde

O subsecretário Fabiano Ribeiro afirmou que não há registro de transmissão comunitária no ES, ou seja, todas as fontes de transmissão foram identificadas nos casos confirmados

Publicado em 29 de Março de 2020 às 19:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2020 às 19:47
Coronavírus - Covid19
O Espírito Santo possui 72 casos de coronavírus confirmados Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay
Todos os 72 casos confirmados do novo coronavírus no Espírito Santo estão mapeados e sendo monitorados, segundo a Secretaria estadual da Saúde (Sesa). Até o momento, não há registro de transmissão comunitária no Estado. 
O último boletim divulgado pela Sesa neste domingo (29) contabilizava 72 pessoas diagnosticadas pela Covid-19 em território capixaba. Outros 1.016 casos seguem sob investigação e nenhum óbito pela doença foi registrado. 
De acordo com o subsecretário de Atenção à Saúde, Fabiano Ribeiro, todos os casos de coronavírus no Estado são de transmissão local, ou seja, as fontes de transmissão identificadas. 
"Temos muito claro e mapeado quem transmitiu para quem. Não temos ainda nenhum caso aleatório, que a gente precisou fazer uma investigação mais profunda. Até agora, todos os casos estão sendo monitorados e acompanhados diariamente "
Fabiano Ribeiro - Subsecretário de Atenção à Saúde
Ribeiro destaca que o número de casos da Covid-19 no Espírito Santo estão dentro do previsto pela Sesa. Ele explica que medidas de isolamento devem ser reforçadas para que a situação permaneça sob controle no Espírito Santo. 
"A nível local temos uma epidemia que não está fora de controle. Isso mostra que o isolamento social que estamos fazendo aqui está funcionando. A gente precisa reforçar esta medida para quebrar a cadeia de transmissão", declarou. 
Das 72 pessoas diagnosticadas com Covid-19, onze continuam internadas, sendo seis em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), enquanto 48 estão em isolamento residencial e 12 foram curadas. 
Um dos casos confirmados no Espírito Santo é de um morador do Rio de Janeiro que buscou tratamento enquanto estava de passagem pelo Estado.

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