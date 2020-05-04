China 'gerou' coronavírus, mentiu e pessoas morreram, diz assessor da Casa Branca

Casa Branca Crédito: Pexels/Creative Commons

Assessor de Comércio da Casa Branca, Peter Navarro questionou nesta segunda-feira, 4, o modo como o regime da China lidou com a questão do coronavírus. Em entrevista à rede Fox News, Navarro afirmou que essa questão é mais importante do que o acordo comercial bilateral, neste momento. Ele disse que a China "gerou" o vírus e teve seis semanas até que ele se disseminasse para fora de suas fronteiras, mas não controlou a situação na origem.

"O que é importante entender é que a China mentiu e pessoas morreram, como diz o slogan, e isso é absolutamente correto", disse Navarro, criticando o comportamento da China ao permitir que o vírus se espalhasse. "Durante esse tempo a China armazenou dois bilhões de máscaras pelo mundo", notou, dizendo que o país asiático fez um esforço rápido para comprar muitos equipamentos de proteção antes de outras nações.