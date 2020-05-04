Coronavírus atrasa e encarece entrega de compra online

Compra online Crédito: Divulgação

A queda do número de voos de passageiros está afetando drasticamente a entrega de correspondências e produtos comprados pela internet, afirmaram nesta segunda a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) e a União Postal Universal (UPU).

A Iata diz que o gargalo das entregas do comércio eletrônico ficou ainda mais grave porque, além da queda de 95% dos voos de passageiros (usados para transportar encomendas) houve alta de 25% a 30% nas encomendas, por causa das quarentenas.

Segundo as associações, os governos têm demorado para permitir operações fretadas, o que afeta o setor de carga. Novas medidas de desinfecção dos pacotes e encomendas também contribuem para aumentar o tempo de entrega.