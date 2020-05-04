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Efeitos da pandemia

Coronavírus atrasa e encarece entrega de compra online

Segundo entidades, os governos têm demorado para permitir operações fretadas, o que afeta o setor de carga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 10:58

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 10:58

Computador e-mail hackers
Compra online Crédito: Divulgação
A queda do número de voos de passageiros está afetando drasticamente a entrega de correspondências e produtos comprados pela internet, afirmaram nesta segunda a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) e a União Postal Universal (UPU).
A Iata diz que o gargalo das entregas do comércio eletrônico ficou ainda mais grave porque, além da queda de 95% dos voos de passageiros (usados para transportar encomendas) houve alta de 25% a 30% nas encomendas, por causa das quarentenas.
Segundo as associações, os governos têm demorado para permitir operações fretadas, o que afeta o setor de carga. Novas medidas de desinfecção dos pacotes e encomendas também contribuem para aumentar o tempo de entrega.
O gargalo afeta também a entrega de remédios, disse o diretor-geral da Iata, Alexandre de Juniac. Segundo a UPU, o cancelamento de mais de 4,5 milhões de voos de passageiros também aumento o preço das entregas.

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