Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Com desemprego, número de microempreendedores sobe 12,6% no 1º trimestre
Crise

Com desemprego, número de microempreendedores sobe 12,6% no 1º trimestre

Os microempreendedores individuais (MEIs) representaram 81,7% dos casos de aberturas de empresas no país no primeiro trimestre
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2020 às 11:55

Publicado em 03 de Maio de 2020 às 11:55

Com o desemprego elevado no Brasil  considerando dados antes do impacto da crise do novo coronavírus  o número de microempreendedores seguiu crescendo no primeiro trimestre.
Carteira de trabalho
Carteira de trabalho: empreender é uma das alternativas ao desemprego  Crédito: Agência Senado
O número de MEIs (Microempreendedores Individuais) subiu 12,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com dados da Boa Vista, que serão divulgados nesta segunda (4).
Nas demais categorias houve recuo de 5,8%. Os MEIs representaram 81,7% dos casos de aberturas de empresas no primeiro trimestre. O levantamento mostra que o setor de Serviços representou 62,5% das aberturas no período.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados