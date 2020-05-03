Com desemprego, número de microempreendedores sobe 12,6% no 1º trimestre

Com o desemprego elevado no Brasil considerando dados antes do impacto da crise do novo coronavírus o número de microempreendedores seguiu crescendo no primeiro trimestre.
O número de MEIs (Microempreendedores Individuais) subiu 12,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com dados da Boa Vista, que serão divulgados nesta segunda (4).
Nas demais categorias houve recuo de 5,8%. Os MEIs representaram 81,7% dos casos de aberturas de empresas no primeiro trimestre. O levantamento mostra que o setor de Serviços representou 62,5% das aberturas no período.