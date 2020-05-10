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Aos 59 anos

Ex-pároco que atuou no ES morre vítima da Covid-19 no Pará

Frei Raimundo Nonato trabalhou por seis anos em Muqui, no Sul do Estado, e na Igreja Santa Rita, em Vitória; ele fazia parte do grupo de risco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2020 às 20:15

Publicado em 10 de Maio de 2020 às 20:15

Frei Raimundo Nonato, que atuou em Muqui e em Vitória, morreu vítima do coronavírus
Frei Raimundo Nonato, que atuou em Muqui e em Vitória, morreu vítima do coronavírus Crédito: Facebook/Frei Raimundo Nonato
coronavírus já matou mais de 11 mil pessoas em todo o Brasil e entre elas está o Frei Raimundo Nonato, que era Agostiniano Recoleto. Atualmente, ele estava servindo na Ilha do Marajó, no Pará, mas antes disso trabalhou em Vitória e Muqui, no Sul do Estado.
Ele faleceu neste domingo (10), por volta das 12 horas, após perder a luta contra a Covid-19. O religioso tinha 59 anos, estava internado em um hospital, era diabético e hipertenso. A notícia da morte do religioso foi dada via Facebook, pela Paróquia Nossa Senhora da Luz, na cidade de Portel, no Pará, onde o padre atuava como vigário.
O frei era natural do Ceará e atuou alguns anos no Espírito Santo. A primeira passagem do religioso pelo Estado foi em Muqui, logo após ser ordenado sacerdote. De 1996 a 2002, o frei desempenhou a atividade na Paróquia São João Batista, fazendo parte do grupo de presbíteros da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.

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Depois de passar alguns anos nas cidades do Rio de Janeiro, Ribeirão Preto e Franca, ambas em São Paulo, ele voltou para o Espírito Santo em 2003, permanecendo por oito meses.
Em 2018, voltou para o Estado, onde ficou até dezembro de 2019 como vigário da Igreja Santa Rita, na Praia do Canto, Vitória. Em seguida, Frei Raimundo Nonato foi transferido para Portel  Ilha do Marajó, também como vigário, e estava morando na Paróquia Nossa Senhora da Luz.
Frei Raimundo Nonato, que atuou na Igreja Santa Rita, e Leopoldina Freitas
Frei Raimundo Nonato, que atuou na Igreja Santa Rita, e Leopoldina Freitas Crédito: Acervo pessoal/ Leopoldina Freitas
A salmista do grupo de liturgia da Igreja Santa Rita, Leopoldina Freire Silva, lembra que o frei Raimundo Nonato era muito carinhoso com as crianças e com os coroinhas e era conhecido como contador de causos nas homilias.
Ele era muito querido, carismático e alegre, que é uma tradição dos cearenses. O frei andava sempre com santinhos nos bolsos para distribuir para as crianças e uma vez veio até mim e me disse que eu tinha voz de querubim, resume.
Leopoldina lembra que o vigário era uma pessoa fantástica e que o sacerdote foi atuar em uma localidade muito carente. Ele até pediu ajuda para comprar tijolos para levantar as paredes da igreja para onde foi transferido. Durante as missas, o frei Raimundo Nonato sempre contava um causo, deixando a liturgia mais leve e alegre. Servi ao lado dele e recebi a notícia da morte com muita tristeza, declara.

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