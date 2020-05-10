Ex-pároco que atuou no ES morre vítima da Covid-19 no Pará

Frei Raimundo Nonato, que atuou em Muqui e em Vitória, morreu vítima do coronavírus Crédito: Facebook/Frei Raimundo Nonato

coronavírus já matou mais de 11 mil pessoas em todo o Brasil e entre elas está o Frei Raimundo Nonato, que era Agostiniano Recoleto. Atualmente, ele estava servindo na Ilha do Marajó, no Pará, mas antes disso trabalhou em Vitória Muqui , no Sul do Estado.

Ele faleceu neste domingo (10), por volta das 12 horas, após perder a luta contra a Covid-19. O religioso tinha 59 anos, estava internado em um hospital, era diabético e hipertenso. A notícia da morte do religioso foi dada via Facebook, pela Paróquia Nossa Senhora da Luz, na cidade de Portel, no Pará, onde o padre atuava como vigário.

O frei era natural do Ceará e atuou alguns anos no Espírito Santo. A primeira passagem do religioso pelo Estado foi em Muqui, logo após ser ordenado sacerdote. De 1996 a 2002, o frei desempenhou a atividade na Paróquia São João Batista, fazendo parte do grupo de presbíteros da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.

Depois de passar alguns anos nas cidades do Rio de Janeiro, Ribeirão Preto e Franca, ambas em São Paulo, ele voltou para o Espírito Santo em 2003, permanecendo por oito meses.

Em 2018, voltou para o Estado, onde ficou até dezembro de 2019 como vigário da Igreja Santa Rita, na Praia do Canto, Vitória. Em seguida, Frei Raimundo Nonato foi transferido para Portel  Ilha do Marajó, também como vigário, e estava morando na Paróquia Nossa Senhora da Luz.

Frei Raimundo Nonato, que atuou na Igreja Santa Rita, e Leopoldina Freitas Crédito: Acervo pessoal/ Leopoldina Freitas

A salmista do grupo de liturgia da Igreja Santa Rita, Leopoldina Freire Silva, lembra que o frei Raimundo Nonato era muito carinhoso com as crianças e com os coroinhas e era conhecido como contador de causos nas homilias.

Ele era muito querido, carismático e alegre, que é uma tradição dos cearenses. O frei andava sempre com santinhos nos bolsos para distribuir para as crianças e uma vez veio até mim e me disse que eu tinha voz de querubim, resume.