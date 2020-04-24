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Igreja Católica

Padre da paróquia de Itaquari, em Cariacica, está com coronavírus

Marcelo Bazoni, apresentou sintomas gripais no último domingo, realizou o teste, que deu positivo para Covid-19. Ele está em isolamento em sua residência, equipe que o acompanhava também está em quarentena
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 11:35

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 11:35

O padre Marcelo Bazoni, administrador da paróquia Sagrado Coração de Jesus em Itaquari, Cariacica, após apresentar sintomas gripais no último domingo, testou positivo para Covid-19. Ele já está em quarentena em sua residência. A informação foi confirmada pela Arquidiocese de Vitória.
Padre Marcelo Bazoni, da paróquia de Itaquari, em Cariacica
Padre Marcelo Bazoni, da paróquia de Itaquari, em Cariacica Crédito: Reprodução Facebook/ Paróquia Bom Pastor
Bazoni, que é natural de Campo Grande, Cariacica, é muito respeitado na comunidade. Ele começou a apresentar os primeiros sintomas no último domingo (19). Na terça-feira (21), realizou o teste para o novo coronavírus, que confirmou a contaminação. Desde então, está em quarentena em sua residência. Segundo informações da Arquidiocese, o padre apresenta sintomas leves e está sendo acompanhado pelo médico, à distância.
De acordo com Arquidiocese de Vitória, o decreto que traz orientações para a Igreja durante o período da pandemia não proíbe as celebrações, que é uma atribuição diária de todos os padres e que estava acontecendo em todas as comunidades. Porém, elas são realizadas a portas fechadas, sem a participação do público, que está sendo orientado a acompanhar as missas pelas redes sociais e pela televisão.
Mas o padre, nestas celebrações, é acompanhado por equipes, chamada de equipe de serviço, que auxiliam na liturgia, e que se revezam nas atribuições. São estas pessoas que acompanhavam o padre na última semana que agora estão em quarentena.
A preocupação no momento é com o pai de Bazoni, de 86 anos, que também apresenta sintomas gripais. Eles moram na mesma residência.

EQUIPE

Alessandro Gomes, ministro da eucaristia, estava com padre Bazoni na celebração do último domingo (19). A celebração foi realizada pela manhã, às 8h30, sem público, transmitida pelas redes sociais da paróquia. Foi rápida. Logo depois cada um foi para a sua casa, conta.
Relata que na terça-feira foi informado pelo padre sobre o teste positivo para o novo coronavírus. Ele avisou a todos da equipe. Conversamos um pouco. Ele está muito tranquilo, se mantendo em casa, relatou.
Gomes, que está assintomático, disse que na sequência ligou para o seu plano de saúde para obter orientações e ainda para um médico amigo. Como não apresentava sintomas, foi orientado a permanecer em casa. Estou em casa, em um quarto separado da minha esposa e filhos, cumprindo a quarentena orientada pelos médicos, conta.
O restante da equipe do padre, em torno de 5 a 6 pessoas, conta Gomes, também foi comunicada e está mantendo isolamento. Todos, conta, estão assintomáticos.

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