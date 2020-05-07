Primeiro padre a ter coronavírus no ES está curado

O primeiro padre da Arquidiocese de Vitória a contrair a Covid-19 já está recuperado. O administrador da paróquia Sagrado Coração de Jesus em Itaquari, Cariacica, o padre Marcelo Bazoni, de 58 anos, cumpriu a quarentena sem apresentar sintomas mais graves da doença, mas ainda não voltou a celebrar. A expectativa é de que retome os trabalhos nas próximas semanas.
Ele testou positivo para o novo coronavírus após a realização de exame no dia 21 do mês passado. Dois dias antes ele havia apresentado os primeiros sintomas da doença. De acordo com a Arquidiocese de Vitória, o padre se recuperou, mas como ainda não se sabe se quem superou a doença adquire imunidade, ele mantém os mesmos cuidados adotados antes de se contaminar. Dentre eles, permanecer em isolamento com seus familiares e evitar aglomerações.
Além dele, outros dois familiares, uma irmã e o pai, de 86 anos, também positivaram para a doença e enfrentaram a quarentena. Os dois, assim como o padre, já se recuperaram, mas, por serem do grupo de risco, vão continuar mantendo isolamento, por precaução.
O grupo que auxiliava o padre nas liturgias, chamada de equipe de serviço, em torno de cinco a seis pessoas, também enfrentou um período de quarentena. Segundo Alessandro Gomes, ministro da eucaristia, nenhum deles foi infectado pelo novo coronavírus. Estão todos estão bem, contou.
Bazoni, que tem 58 anos e é natural de Campo Grande, Cariacica, é muito respeitado na comunidade. Ele começou a apresentar os primeiros sintomas no dia 19 de abril. No dia 21 do mesmo mês ele realizou o teste para o novo coronavírus, que confirmou a contaminação, de acordo com informações da Arquidiocese de Vitória. Desde então se manteve em quarentena em sua residência.
Segundo a equipe da paróquia, a expectativa é de que o padre retome as celebrações nas próximas semanas. Elas serão transmitidas pelas redes sociais.
De acordo com Arquidiocese de Vitória, o decreto que traz orientações para a Igreja durante o período da pandemia não proíbe as celebrações, que é uma atribuição diária de todos os padres e que estava acontecendo em todas as comunidades. Porém, elas são realizadas a portas fechadas, sem a participação do público, que está sendo orientado a acompanhar as missas pelas redes sociais e pela televisão.