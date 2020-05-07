Primeiro padre a ter coronavírus no ES está curado

Padre Marcelo Bazoni, da paróquia de Itaquari, em Cariacica Crédito: Reprodução Facebook/ Paróquia Bom Pastor

O primeiro padre da Arquidiocese de Vitória a contrair a Covid-19 já está recuperado. O administrador da paróquia Sagrado Coração de Jesus em Itaquari, Cariacica, o padre Marcelo Bazoni, de 58 anos, cumpriu a quarentena sem apresentar sintomas mais graves da doença, mas ainda não voltou a celebrar. A expectativa é de que retome os trabalhos nas próximas semanas.

Além dele, outros dois familiares, uma irmã e o pai, de 86 anos, também positivaram para a doença e enfrentaram a quarentena. Os dois, assim como o padre, já se recuperaram, mas, por serem do grupo de risco, vão continuar mantendo isolamento, por precaução.

O grupo que auxiliava o padre nas liturgias, chamada de equipe de serviço, em torno de cinco a seis pessoas, também enfrentou um período de quarentena. Segundo Alessandro Gomes, ministro da eucaristia, nenhum deles foi infectado pelo novo coronavírus. Estão todos estão bem, contou.

Bazoni, que tem 58 anos e é natural de Campo Grande, Cariacica, é muito respeitado na comunidade. Ele começou a apresentar os primeiros sintomas no dia 19 de abril. No dia 21 do mesmo mês ele realizou o teste para o novo coronavírus, que confirmou a contaminação, de acordo com informações da Arquidiocese de Vitória. Desde então se manteve em quarentena em sua residência.

Segundo a equipe da paróquia, a expectativa é de que o padre retome as celebrações nas próximas semanas. Elas serão transmitidas pelas redes sociais.