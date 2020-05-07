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Paróquia de Cariacica

Primeiro padre a ter coronavírus no ES está curado

O pai e a irmã de padre Marcelo Bazoni, que também positivaram para a Covid-19, se recuperaram.  O pároco ainda não retornou às atividades, mas a expectativa é de que ele volte a celebrar nas próximas semanas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 15:03

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 15:03

Padre Marcelo Bazoni, da paróquia de Itaquari, em Cariacica
Padre Marcelo Bazoni, da paróquia de Itaquari, em Cariacica Crédito: Reprodução Facebook/ Paróquia Bom Pastor
O primeiro padre da Arquidiocese de Vitória a contrair a Covid-19 já está recuperado. O administrador da paróquia Sagrado Coração de Jesus em Itaquari, Cariacica, o padre Marcelo Bazoni,  de 58 anos, cumpriu a quarentena sem apresentar sintomas mais graves da doença, mas ainda não voltou a celebrar. A expectativa é de que retome os trabalhos nas próximas semanas.
Ele testou positivo para o novo coronavírus após a realização de exame no dia 21 do mês passado. Dois dias antes ele havia apresentado os primeiros sintomas da doença. De acordo com a Arquidiocese de Vitória, o padre se recuperou, mas como ainda não se sabe se quem superou a doença adquire imunidade, ele mantém os mesmos cuidados adotados antes de se contaminar. Dentre eles, permanecer em isolamento com seus familiares e evitar aglomerações.
Além dele, outros dois familiares, uma irmã e o pai, de 86 anos, também positivaram para a doença e enfrentaram a quarentena. Os dois, assim como o padre, já se recuperaram,  mas, por serem do grupo de risco, vão continuar mantendo isolamento, por precaução.
O grupo que auxiliava o padre nas liturgias, chamada de equipe de serviço, em torno de cinco a seis pessoas, também enfrentou um período de quarentena. Segundo Alessandro Gomes, ministro da eucaristia, nenhum deles foi infectado pelo novo coronavírus. Estão todos estão bem, contou.

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Bazoni, que tem 58 anos e é natural de Campo Grande, Cariacica, é muito respeitado na comunidade. Ele começou a apresentar os primeiros sintomas no dia 19 de abril. No dia 21 do mesmo mês ele realizou o teste para o novo coronavírus, que confirmou a contaminação, de acordo com informações da Arquidiocese de Vitória. Desde então se manteve em quarentena em sua residência.
Segundo a equipe da paróquia, a expectativa é de que o padre retome as celebrações nas próximas semanas. Elas serão transmitidas pelas redes sociais.
De acordo com Arquidiocese de Vitória, o decreto que traz orientações para a Igreja durante o período da pandemia não proíbe as celebrações, que é uma atribuição diária de todos os padres e que estava acontecendo em todas as comunidades. Porém, elas são realizadas a portas fechadas, sem a participação do público, que está sendo orientado a acompanhar as missas pelas redes sociais e pela televisão.

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