Comércio de Linhares funciona em dois turnos para evitar aglomerações Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Comércio de Linhares volta a funcionar em turnos diferentes

O comércio de Linhares, no Norte do Espírito Santo, voltou a funcionar em dois turnos diferentes, nesta segunda-feira (11). Na última semana, o setor trabalhou em horário especial devido às compras para o Dia das Mães, celebrado no domingo (10).

Agora, a abertura das lojas será realizada em dois turnos: das 8h às 13 horas e das 13h às 18 horas, de acordo com o segmento. De acordo com o Executivo municipal, as medidas são para evitar aglomerações nos estabelecimentos e no transporte público coletivo, nos horários de maior movimentação. As novas determinações são válidas até o dia 18 de maio.

O decreto que regulamenta o funcionamento do comércio em Linhares estabelece ainda que continua sendo obrigatório o uso de máscaras e valendo a recomendação sobre a higienização das mãos, além do distanciamento e do controle do fluxo de clientes nas lojas.

Continua mantida a suspensão das atividades em academias e bares, seguindo o decreto do governo do Estado do Espírito Santo.

CONFIRA OS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO EM LINHARES:

Horário normal de funcionamento

Farmácias, drogarias, comércio atacadista, distribuidoras de gás, de água e de energia, prestadoras de serviços de internet, supermercados, padarias, açougues, mercearias, lojas de produtos alimentícios, lojas de cuidados de animais, postos de combustíveis, lojas de conveniências, casas lotéricas, revendas agropecuárias e congêneres; armazéns gerais; borracharias; oficinas de reparação de veículos automotores e de bicicletas; oficinas de máquinas agrícolas; lavanderias; laboratórios; clínicas; hospitais; consultórios médicos; odontológicos; fisioterápicos e demais serviços de saúde, serviços advocatícios e contábeis; hotéis e pousadas; transporte de passageiros e de entrega de cargas; imprensa; instituições financeiras e seus correspondentes; salões de beleza; barbearias; clínicas de estética; sorveterias; restaurantes, lanchonetes e pizzarias, onde fica proibido o consumo de bebida alcoólica.

Shoppings e assemelhados, com funcionamento com 50% da capacidade de público (1 pessoa por 14m²).

Segunda a sexta feira (8h às 13h) e sábado (8h às 11h):

Lojas de vendas de materiais de construção, de ferragens, ferramentas, material elétrico, material hidráulico, tintas, vernizes e materiais para pintura; pedras ornamentais e de revestimento; tijolos, vidraçaria, madeira e artefatos de cimento; lojas de vendas de peças automotivas; lojas de vendas de veículos automotores; móveis; eletrodomésticos; eletroeletrônico; papelarias; livrarias; bancas de jornais e revistas; lojas de celulares; prestadores de serviços de eletrônicos e acessórios; informática; artigos para escritório; estúdios de revelação e impressão fotográficas; gráficas; papelarias; livrarias; colchões.

Segunda a sexta feira (13h às 18h) e sábado (9h às 12h):