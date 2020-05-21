Taxa de ocupação de UTIs volta a subir no ES e chega a 72,29%

Leitos de UTI com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra: taxa de ocupação está próxima de 90% Crédito: Reprodução/TV

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Espírito Santo para pacientes com a Covid-19 voltou a subir e, nesta quinta-feira (21), alcançou a marca de 72,29%. O indicador, que é um dos componentes avaliados para definir medidas de controle do novo coronavírus no Estado, na véspera registrava 69,72% de utilização.

Dos 462 leitos oferecidos pelo SUS, 334 estão sendo usados por pessoas que desenvolveram o quadro clínico mais grave da doença. A maior parte da oferta está na Grande Vitória, onde também concentra-se a demanda. Na região metropolitana, são 332 vagas na terapia intensiva, das quais 274 são utilizadas, ou seja, 82,53% de ocupação.

Dois hospitais já não têm mais leitos disponíveis na UTI: Dório Silva, na Serra, e Evangélico de Vila Velha. Outros também se aproximam de seu limite de capacidade, como o hospital Dr. Jayme Santos Neves, referência na Grande Vitória para o atendimento à Covid-19. Com 203 vagas na terapia intensiva, 86,69% estão ocupadas.