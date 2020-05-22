Guaçuí registra duas mortes por Covid-19 em um único dia

Vista geral de Guaçuí Crédito: Gabriel Lordêllo|Arquivo A Gazeta

A Prefeitura de Guaçuí , Região Sul do Espírito Santo , divulgou que apenas na última quinta-feira (21) o município registrou duas mortes por Covid-19. As vítimas eram duas idosas, de 62 e 72 anos, que estavam internadas e entubadas com respiradores da unidade de saúde municipal. O número de infectados pelo novo coronavírus também aumentou na região, onde foram registrados mais 6 casos em 24 horas, passando de 22 para 28 casos confirmados.

De acordo com a prefeitura, em comunicado publicado no site da administração municipal, o primeiro óbito foi registrado pela manhã de quinta e o segundo aconteceu na noite do mesmo dia. A primeira vítima era uma idosa de 72 anos, enquanto a segunda tinha 62 anos. A Vigilância Epidemiológica, da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), informou que ambas estavam isoladas no Pronto Socorro Municipal, onde receberam o tratamento intensivo e estavam entubadas, utilizando os dois respiradores existentes na unidade, enquanto aguardavam transferência para uma UTI.

A prefeitura ainda informou que na última quinta mais um Boletim Epidemiológico foi divulgado, mostrando que, além dos 28 casos confirmados, Guaçuí permanece com 14 curados, 73 casos descartados, 12 registros suspeitos e as notificações subiram de 110 para 113.

"Os casos confirmados e suspeitos seguem sendo monitorados pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), em isolamento social, em suas casas. As pessoas que tiveram contato com esses pacientes, inclusive os casos de óbito, também estão sendo monitoradas", afirmou, por nota.

MUNICÍPIO DEVE PASSAR DE RISCO BAIXO PARA MODERADO

Com as duas mortes registradas, a Prefeitura de Guaçuí afirma que o município deve passar do grupo de Risco Baixo para Risco Moderado. A mudança é baseada na nova Matriz de Risco para o contágio do Coronavírus (Covid-19), do governo do Estado, anunciada pelo governador Renato Casagrande, na última quarta-feira (20), passando a valer a partir de domingo (24) e "podendo até determinar o fechamento total de municípios".

A nova Matriz de Risco tem como critérios de classificação o Coeficiente de Incidência de casos confirmados nos municípios e a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Além disso, também levará em consideração os índices de isolamento social, a letalidade da doença e o percentual da população acima dos 60 anos, que é considerada grupo de risco.

"A Prefeitura de Guaçuí segue com as medidas que vêm sendo tomadas desde o começo de março, quando foram suspensas as atividades da terceira idade, até a implantação das barreiras sanitárias, desinfecção das ruas e o uso obrigatório de máscaras. Além do isolamento e distanciamento social, evitando aglomerações. O cidadão que quiser denunciar qualquer atitude que vá contra as medidas previstas nos decretos estadual e municipais, pode ligar para o telefone (28)99923-9942, por meio de mensagens", orientou a prefeitura.

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