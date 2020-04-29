Primeiro paciente a ter coronavírus confirmado em Guaçuí recebe alta

O primeiro paciente diagnosticado pelo novo coronavírus em Guaçuí, região do Caparaó, recebeu alta médica na manhã desta quarta-feira (29). O profissional de saúde Ronilson da Silva Costa deixou a Santa Casa no município sob aplausos de vários funcionários nos corredores da unidade.
Ao som da música Tente outra vez, de Raul Seixas, Ronilson foi aplaudido. Em um vídeo, divulgado pela prefeitura de Guaçuí, ele aparece agradecendo aos profissionais e cita parte da canção. Não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, disse.
Agora, o caso de Ronilson, segundo o município, vai entrar na estatística de curados nos boletins da prefeitura, assim que for oficializado. Ou seja, a informação ainda não está registrada oficialmente nos sistemas da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O paciente foi para casa, onde deve ainda permanecer em isolamento por um tempo.
Um outro paciente de Guaçuí com coronavírus também recebeu alta médica da unidade, mas o nome não foi informado pela secretaria de Saúde da cidade.
No último boletim divulgado pelo município nesta terça-feira (28), Guaçuí anunciou o oitavo caso de contaminação por coronavírus. Porém, o Painel Covid-19 do governo estadual traz apenas seis casos confirmados. A prefeitura informou ainda que tem 56 notificações, além dos 29 casos suspeitos aguardando resultado de testes. 19 pessoas tiveram a doença descartada por meio de exames laboratoriais.