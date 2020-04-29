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Covid-19

Primeiro paciente a ter coronavírus confirmado em Guaçuí recebe alta

O profissional de saúde Ronilson da Silva Costa deixou a Santa Casa sob aplausos dos funcionários nos corredores da unidade. Outro paciente no município também deixou o hospital hoje
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 17:06

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 17:06

Profissional de saúde deixa Santa Casa de Guaçuí
Profissional de saúde deixa Santa Casa de Guaçuí Crédito: Reprodução
O primeiro paciente diagnosticado pelo novo coronavírus em Guaçuí, região do Caparaó, recebeu alta médica na manhã desta quarta-feira (29). O profissional de saúde Ronilson da Silva Costa deixou a Santa Casa no município sob aplausos de vários funcionários nos corredores da unidade.
Ao som da música Tente outra vez, de Raul Seixas, Ronilson foi aplaudido. Em um vídeo, divulgado pela prefeitura de Guaçuí, ele aparece agradecendo aos profissionais e cita parte da canção. Não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, disse.
> CORONAVÍRUS| A cobertura completa.
Agora, o caso de Ronilson, segundo o município, vai entrar na estatística de curados nos boletins da prefeitura, assim que for oficializado. Ou seja, a informação ainda não está registrada oficialmente nos sistemas da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O paciente foi para casa, onde deve ainda permanecer em isolamento por um tempo.
Um outro paciente de Guaçuí com coronavírus também recebeu alta médica da unidade, mas o nome não foi informado pela secretaria de Saúde da cidade.

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No último boletim divulgado pelo município nesta terça-feira (28), Guaçuí anunciou o oitavo caso de contaminação por coronavírus. Porém, o Painel Covid-19 do governo estadual traz apenas seis casos confirmados. A prefeitura informou ainda que tem 56 notificações, além dos 29 casos suspeitos aguardando resultado de testes. 19 pessoas tiveram a doença descartada por meio de exames laboratoriais.

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