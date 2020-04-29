Primeiro paciente a ter coronavírus confirmado em Guaçuí recebe alta

Profissional de saúde deixa Santa Casa de Guaçuí Crédito: Reprodução

O primeiro paciente diagnosticado pelo novo coronavírus em Guaçuí , região do Caparaó, recebeu alta médica na manhã desta quarta-feira (29). O profissional de saúde Ronilson da Silva Costa deixou a Santa Casa no município sob aplausos de vários funcionários nos corredores da unidade.

Ao som da música Tente outra vez, de Raul Seixas, Ronilson foi aplaudido. Em um vídeo, divulgado pela prefeitura de Guaçuí, ele aparece agradecendo aos profissionais e cita parte da canção. Não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, disse.

Agora, o caso de Ronilson, segundo o município, vai entrar na estatística de curados nos boletins da prefeitura, assim que for oficializado. Ou seja, a informação ainda não está registrada oficialmente nos sistemas da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) . O paciente foi para casa, onde deve ainda permanecer em isolamento por um tempo.

Um outro paciente de Guaçuí com coronavírus também recebeu alta médica da unidade, mas o nome não foi informado pela secretaria de Saúde da cidade.