Pelo terceiro dia seguido, Guaçuí registra caso de coronavírus

Segundo a prefeitura, é o terceiro dia consecutivo de registros de casos da doença. O último, de acordo com o município, é de um homem morador do bairro Antônio Martins. Ele se encontra em isolamento. As pessoas que tiveram contato com ele também são monitoradas. O caso foi registrado no Painel Covid-19, divulgado pelo governo do Estado, nesta quinta.