Pelo terceiro dia seguido, Guaçuí registra caso de coronavírus

O município de Guaçuí, na Região do Caparaó capixaba, registrou nesta quinta-feira (23) o terceiro caso confirmado de coronavírus. A prefeitura adotou medidas de higiene em locais públicos para evitar a transmissão da doença.
Segundo a prefeitura, é o terceiro dia consecutivo de registros de casos da doença. O último, de acordo com o município, é de um homem morador do bairro Antônio Martins. Ele se encontra em isolamento. As pessoas que tiveram contato com ele também são monitoradas. O caso foi registrado no Painel Covid-19, divulgado pelo governo do Estado, nesta quinta.
O município está entre os 63 que foram classificados como Risco Baixo no Mapa de Gestão de Risco para contaminação pelo coronavírus apresentado pelo Governo do Estado. O comércio voltou a funcionar, nesta quarta-feira (22), mas com algumas orientações:
- A população deve manter isolamento social e distanciamento social, adotando o uso de máscaras e mantendo a higiene, lavando as mãos com água e sabão ou utilizando álcool em gel, sempre que possível.
- No comércio, voltarão a funcionar todos os estabelecimentos, entre 10h e 17h, com um cliente por 10 metros quadrados (m²) e os funcionários utilizando máscaras, obrigatoriamente, e observando o distanciamento social nas filas.
A população pode denunciar o descumprimento dessas orientações, apenas por mensagens, pelo telefone (28)99923-9942.