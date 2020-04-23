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Covid-19

Pelo terceiro dia seguido, Guaçuí registra caso de coronavírus

A terceira vítima da Covid-19 é um homem do bairro Antônio Martin. Ele está em isolamento e familiares são monitorados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 16:58

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 16:58

Vista geral de Guaçuí
Vista geral de Guaçuí Crédito: Gabriel Lordêllo|Arquivo A Gazeta
O município de Guaçuí, na Região do Caparaó capixaba, registrou nesta quinta-feira (23) o terceiro caso confirmado de coronavírus. A prefeitura adotou medidas de higiene em locais públicos para evitar a transmissão da doença.
Segundo a prefeitura, é o terceiro dia consecutivo de registros de casos da doença. O último, de acordo com o município, é de um homem morador do bairro Antônio Martins. Ele se encontra em isolamento. As pessoas que tiveram contato com ele também são monitoradas. O caso foi registrado no Painel Covid-19, divulgado pelo governo do Estado, nesta quinta.

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O município está entre os 63 que foram classificados como Risco Baixo no Mapa de Gestão de Risco para contaminação pelo coronavírus apresentado pelo Governo do Estado. O comércio voltou a funcionar, nesta quarta-feira (22), mas com algumas orientações:
  • A população deve manter isolamento social e distanciamento social, adotando o uso de máscaras e mantendo a higiene, lavando as mãos com água e sabão ou utilizando álcool em gel, sempre que possível.
  • No comércio, voltarão a funcionar todos os estabelecimentos, entre 10h e 17h, com um cliente por 10 metros quadrados (m²) e os funcionários utilizando máscaras, obrigatoriamente, e observando o distanciamento social nas filas.
A população pode denunciar o descumprimento dessas orientações, apenas por mensagens, pelo telefone (28)99923-9942.

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