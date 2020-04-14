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Coronavírus

Guaçuí instala barreiras sanitárias nas entradas do município

Os profissionais fazem a aferição da temperatura. Caso a pessoa demonstre algum sintoma gripal, Secretaria da Saúde entrará em contato para monitoramento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 06:42

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 06:42

Objetivo da ação é prevenir contra a pandemia do coronavírus
Objetivo da ação é prevenir contra o coronavírus Crédito: Divulgação/PMG
Barreias sanitárias foram instaladas nas rodovias em Guaçuí, na Região do Caparaó, neste domingo (12). O objetivo da ação, com apoio da Polícia Militar e Bombeiros, é prevenir contra a pandemia do coronavírus. Guaçuí não tem casos confirmados da doença e apenas dois em investigação.
As barreiras, segundo a prefeitura, foram instaladas pela Secretaria Municipal da Saúde próximo ao trevo que dá acesso a Dores do Rio Preto, onde estão sendo parados os veículos que vêm deste município e também da região de Minas Gerais, pela BR 482, e também que chegam pela ES 484, vindo da direção de Apiacá, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado, onde foi confirmado um caso de Covid-19, e também das regiões do Rio de Janeiro, como Varre Sai, Bom Jesus do Itabapoana até Campos dos Goytacazes.

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Objetivo da ação é prevenir contra a pandemia do coronavírus
Objetivo da ação é prevenir contra a pandemia do coronavírus Crédito: Divulgação/PMG
Os profissionais de saúde conversam com as pessoas que estão nos veículos que chegam à cidade, passando orientações sobre os cuidados na prevenção contra o coronavírus e fazem a aferição da temperatura, além de ser anotado o destino da viagem. Caso a pessoa demonstre algum sintoma, principalmente febre, o nome será anotado, além do destino. Será feita a orientação para isolamento e a equipe da Secretaria de Saúde entrará em contato para monitoramento, explica o secretário municipal da Saúde, Werton dos Santos Cardoso.

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