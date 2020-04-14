Guaçuí instala barreiras sanitárias nas entradas do município

Barreias sanitárias foram instaladas nas rodovias em Guaçuí, na Região do Caparaó, neste domingo (12). O objetivo da ação, com apoio da Polícia Militar e Bombeiros, é prevenir contra a pandemia do coronavírus. Guaçuí não tem casos confirmados da doença e apenas dois em investigação.
As barreiras, segundo a prefeitura, foram instaladas pela Secretaria Municipal da Saúde próximo ao trevo que dá acesso a Dores do Rio Preto, onde estão sendo parados os veículos que vêm deste município e também da região de Minas Gerais, pela BR 482, e também que chegam pela ES 484, vindo da direção de Apiacá, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado, onde foi confirmado um caso de Covid-19, e também das regiões do Rio de Janeiro, como Varre Sai, Bom Jesus do Itabapoana até Campos dos Goytacazes.
Os profissionais de saúde conversam com as pessoas que estão nos veículos que chegam à cidade, passando orientações sobre os cuidados na prevenção contra o coronavírus e fazem a aferição da temperatura, além de ser anotado o destino da viagem. Caso a pessoa demonstre algum sintoma, principalmente febre, o nome será anotado, além do destino. Será feita a orientação para isolamento e a equipe da Secretaria de Saúde entrará em contato para monitoramento, explica o secretário municipal da Saúde, Werton dos Santos Cardoso.