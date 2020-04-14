Guaçuí instala barreiras sanitárias nas entradas do município

As barreiras, segundo a prefeitura, foram instaladas pela Secretaria Municipal da Saúde próximo ao trevo que dá acesso a Dores do Rio Preto, onde estão sendo parados os veículos que vêm deste município e também da região de Minas Gerais, pela BR 482, e também que chegam pela ES 484, vindo da direção de Apiacá, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado, onde foi confirmado um caso de Covid-19, e também das regiões do Rio de Janeiro, como Varre Sai, Bom Jesus do Itabapoana até Campos dos Goytacazes.