Saiba como mandar currículo para garantir emprego em hospitais do ES

Serra - ES - Hospital Dório Silva Crédito: Vitor Jubini

A autorização vale para as funções temporárias nas quais não há mais cadastro de reserva constituído pelos processos de seleção formalizados em abril.

Para se candidatar, o profissional deverá enviar o currículo diretamente para o e-mail da unidade, contendo no assunto o nome do hospital onde pretende atuar, seguido do nome do cargo de interesse. Abaixo, veja a lista de e-mails dos hospitais:

Endereço de email para envio de currículo para hospitais do ES Crédito: Reprodução/ Diário Oficial do ES

A autorização para contratação por banco de currículos consta em uma portaria publicada nesta sexta-feira (22) no Diário Oficial do Estado. A Sesa lançou, no início de abril, três editais para processo seletivo simplificado de contratação emergencial em regime de designação temporária, com formação de cadastro de reserva, para o cargo de médico, outros cargos de nível superior e outros de nível médio e técnico. Os três processos abriram, no total, 2 mil vagas.