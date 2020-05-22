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Profissionais de saúde

Saiba como mandar currículo para garantir emprego em hospitais do ES

A Sesa autorizou que os hospitais contratem por meio da utilização de um banco de currículos, sem a abertura de novos processos seletivos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 08:52

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 08:52

Serra - ES - Hospital Dório Silva
Serra - ES - Hospital Dório Silva Crédito: Vitor Jubini
Para garantir o funcionamento pleno dos hospitais públicos, diante do crescimento da procura durante a pandemia de coronavírus, a Secretaria de Estado da Saúde autorizou que essas unidades hospitalares contratem profissionais da área, entre eles médicos e enfermeiros, por meio da utilização de um banco de currículos, sem a abertura de novos processos seletivos.
A autorização vale para as funções temporárias nas quais não há mais cadastro de reserva constituído pelos processos de seleção formalizados em abril.
Para se candidatar, o profissional deverá enviar o currículo diretamente para o e-mail da unidade, contendo no assunto o nome do hospital onde pretende atuar, seguido do nome do cargo de interesse. Abaixo, veja a lista de e-mails dos hospitais:
Endereço de email para envio de currículo para hospitais do ES
Endereço de email para envio de currículo para hospitais do ES Crédito: Reprodução/ Diário Oficial do ES
A autorização para contratação por banco de currículos consta em uma portaria publicada nesta sexta-feira (22) no Diário Oficial do Estado. A Sesa lançou, no início de abril, três editais para processo seletivo simplificado de contratação emergencial em regime de designação temporária, com formação de cadastro de reserva, para o cargo de médico, outros cargos de nível superior e outros de nível médio e técnico. Os três processos abriram, no total, 2 mil vagas.
A pasta diz que no momento da convocação dos candidatos inscritos não obteve o retorno esperados das documentações indispensáveis para a contratação. Aponta ainda que o cadastro de reserva se esgotou, "sendo que em diversos hospitais não há candidatos aptos à contratação imediata para diversos cargos".

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