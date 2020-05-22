Covid-19: Sesa autoriza contratação direta de profissionais por banco de currículos

Serra - ES - Hospital Jayme Santos Neves Crédito: Vitor Jubini

Na última quarta-feira (20), o governador Renato Casagrande chegou a afirmar que o Espírito Santo estava chegando próximo de atingir a sua capacidade máxima de ampliação de leitos de UTI por "limite financeiro, de profissional e de equipamentos" e que a Covid-19 estava "no calcanhar" do Estado.

A autorização consta em uma portaria publicada nesta sexta-feira (22) no Diário Oficial do Estado. A Sesa lançou, no início de abril, três editais para processo seletivo simplificado de contratação emergencial em regime de designação temporária, com formação de cadastro de reserva, para o cargo de médico, outros cargos de nível superior e outros de nível médio e técnico. Os três processos abriram, no total, 2 mil vagas.

A pasta diz que, no momento da convocação dos candidatos inscritos, não obteve o retorno esperado das documentações indispensáveis para a contratação. Aponta ainda que o cadastro de reserva se esgotou, "sendo que em diversos hospitais não há candidatos aptos à contratação imediata para diversos cargos".

A secretaria afirma também que a contratação é necessária para garantir que os hospitais públicos do Estado mantenham o quadro completo de profissionais essenciais para o pleno funcionamento.

A autorização vale para as funções temporárias nas quais não há mais cadastro de reserva constituído pelos processos de seleção formalizados em abril. Os Núcleos de Trabalho de Recursos Humanos, localizados nas Unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde, deverão constituir banco de currículos, contendo potenciais interessados às vagas porventura existentes. Os candidatos precisam mandar os currículos para os seguintes e-mails: