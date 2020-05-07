Itaguaçu confirma três primeiros casos de coronavírus

O município de Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou, nesta quinta-feira (7), seus três primeiros casos confirmados do novo coronavírus. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde.
De acordo com a Secretaria, os três pacientes são da mesma família, e estão na zona rural do município. Eles tiveram contato com uma pessoa que testou positivo para Covid-19 em outro município do Estado.
A prefeitura informou também que os pacientes apresentam bom estado de saúde, eles estão em isolamento domiciliar, desde o último sábado (2), e seguem sendo monitorados pela secretaria de Saúde.