Saiba como celebrar o Dia das Mães cumprindo o distanciamento social

Em isolamento, Dia das Mães pode ser comemorado por videoconferências Crédito: Freepik

Por conta da pandemia do novo coronavírus , momento que exige distanciamento social e a permanência dento de casa, o Dia das Mães deste ano precisará ser diferente. Segundo a comentarista da Rádio CBN Vitória , a psicóloga Adriana Müller, não pode haver um "distanciamento emocional".

"O distanciamento não significa falta de conexão ou de carinho. É exatamente o contrário, um cuidado e carinho com essas pessoas. Teremos um Dia das Mães sem almoço em família e presentes com beijos e abraços. Será um desafio para criar novas formas de estar presente", disse a comentarista.

Em entrevista durante o quadro CBN e a Família, a comentarista explicou que existem formas de manter o contato, apesar do distanciamento físico. As limitações existem, mas não impedem o compartilhamento do afeto.

"Não vamos deixar a data passar em branco. Espero que todas possam ser lembradas, homenageadas. Precisaremos criar novas formas de estar presentes. Pensei em algumas ideias, como fazer um vídeo com momentos especiais, chamadas de vídeo, expressar da melhor forma possível nosso afeto, apesar das limitações" Adriana Müller - Psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória

Com o avanço da Covid-19, ainda sem vacina, o melhor a ser feito para conter a contaminação é ficar em casa. Ainda de acordo com a psicóloga, é momento de retribuir o carinho recebido durante toda a vida.

"Não é um telefonema rápido, é um tempo para estar com ela. Repito: a distância é física. Ligaremos para ouvir o que elas têm a dizer, perguntaremos com vontade de ouvir. Não está sendo fácil para ninguém. Agora é um acolhimento que ela deu aos filhos durante a vida, momento de retribuir", finalizou.