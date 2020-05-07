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Sem distanciamento emocional

Saiba como celebrar o Dia das Mães cumprindo o distanciamento social

Por conta da pandemia do novo coronavírus, momento que exige distanciamento social e a permanência dento de casa, o Dia das Mães deste ano precisará ser diferente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 17:11

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 17:11

Em isolamento, idosos podem ter companhia da família pela internet
Em isolamento, Dia das Mães pode ser comemorado por videoconferências  Crédito: Freepik
Por conta da pandemia do novo coronavírus, momento que exige distanciamento social e a permanência dento de casa, o Dia das Mães deste ano precisará ser diferente. Segundo a comentarista da Rádio CBN Vitória, a psicóloga Adriana Müller, não pode haver um "distanciamento emocional".
"O distanciamento não significa falta de conexão ou de carinho. É exatamente o contrário, um cuidado e carinho com essas pessoas. Teremos um Dia das Mães sem almoço em família e presentes com beijos e abraços. Será um desafio para criar novas formas de estar presente", disse a comentarista.
Em entrevista durante o quadro CBN e a Família, a comentarista explicou que existem formas de manter o contato, apesar do distanciamento físico. As limitações existem, mas não impedem o compartilhamento do afeto.

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"Não vamos deixar a data passar em branco. Espero que todas possam ser lembradas, homenageadas. Precisaremos criar novas formas de estar presentes. Pensei em algumas ideias, como fazer um vídeo com momentos especiais, chamadas de vídeo, expressar da melhor forma possível nosso afeto, apesar das limitações"
Adriana Müller - Psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória
Com o avanço da Covid-19, ainda sem vacina, o melhor a ser feito para conter a contaminação é ficar em casa. Ainda de acordo com a psicóloga, é momento de retribuir o carinho recebido durante toda a vida.
"Não é um telefonema rápido, é um tempo para estar com ela. Repito: a distância é física. Ligaremos para ouvir o que elas têm a dizer, perguntaremos com vontade de ouvir. Não está sendo fácil para ninguém. Agora é um acolhimento que ela deu aos filhos durante a vida, momento de retribuir", finalizou.
A Rádio CBN Vitória vai presentar uma mãe com uma deliciosa cesta para o domingo de Dias das Mães. Para concorrer envie uma mensagem para o WhatsApp de número (27 99299-4297) com a hastag #DiadasMães. Pronto! O resultado sai nesta sexta-feira (8) de manhã.

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