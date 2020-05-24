Em 24 horas, Espírito Santo registra mais 124 curados do coronavírus

Em 24 horas, o Espírito Santo registrou mais 124 pessoas curadas do novo coronavírus. Segundo os dados do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na noite de sábado (23) o Estado tinha 4.660 pacientes curados da doença. Já neste domingo (24), o número subiu para 4.784 recuperados.
Apesar da boa notícia, o Espírito Santo ultrapassou neste domingo (24) a marca de 10 mil casos confirmados de coronavírus e 447 mortes. Os dados consideram as notificações de confirmações da doença feitas pelas redes pública e privada do Estado.
O maior número de pacientes curados estão concentrados nos municípios de Vila Velha (1.184) e Vitória (1.093). Juntos, eles representam 47,6% do total de pacientes que se recuperaram. Já Serra (596) e Cariacica (542) têm o terceiro e quarto maior número, respectivamente.
COMO PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal; Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal; Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.