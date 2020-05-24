Em 24 horas, Espírito Santo registra mais 124 curados do coronavírus

O maior número de pacientes curados estão concentrados nos municípios de Vila Velha (1.184) e Vitória (1.093) . Juntos, eles representam 47,6% do total de pacientes que se recuperaram. Já Serra (596) e Cariacica (542) têm o terceiro e quarto maior número, respectivamente.

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.