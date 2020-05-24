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Dados da Sesa

Em 24 horas, Espírito Santo registra mais 124 curados do coronavírus

Dados do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizados na tarde deste domingo (24), apontam que número de recuperados da doença subiu de 4.660 (dados de sábado) para 4.784 pacientes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2020 às 18:03

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 18:03

Testes coronavírus
Testes coronavírus Crédito: Ministério da Saúde
Em 24 horas, o Espírito Santo registrou mais 124 pessoas curadas do novo coronavírus. Segundo os dados do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na noite de sábado (23) o Estado tinha 4.660 pacientes curados da doença. Já neste domingo (24), o número subiu para 4.784 recuperados.
Apesar da boa notícia, o Espírito Santo ultrapassou neste domingo (24) a marca de 10 mil casos confirmados de coronavírus e 447 mortes. Os dados consideram as notificações de confirmações da doença feitas pelas redes pública e privada do Estado. 

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O maior número de pacientes curados estão concentrados nos municípios de Vila Velha (1.184) e Vitória (1.093). Juntos, eles representam 47,6% do total de pacientes que se recuperaram. Já Serra (596) e Cariacica (542) têm o terceiro e quarto maior número, respectivamente.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão; 
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização; 
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar; 
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal; Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal; Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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