Médica capixaba da Fiocruz, Margareth Dalcomo está curada da Covid-19

Referência sobre o novo coronavírus no país, a médica capixaba Margareth Dalcomo está curada da Covid-19 e já pode rever a família. A boa notícia foi dada neste domingo (24), por meio de uma mensagem enviada a pessoas próximas a ela. A pneumologista contraiu a doença no início do mês e passou 15 dias em isolamento domiciliar.
De acordo com a irmã e assessora de imprensa Beth Dalcomo, ela realizou um teste do tipo PCR neste sábado (23). O resultado deu negativo, apontando que o organismo dela já conseguiu combater o vírus e que poderá voltar ao trabalho em breve. Margareth tem uma atuação importante no enfrentamento da doença no país.
"Ela está bem, curada e saindo do isolamento. Hoje ela deve passar o dia com a família e, depois, mais alguns dias de repouso, antes de voltar ao trabalho. Ela vai retomando a vida aos poucos. O que importa é que ela está recuperada"
Pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a médica ainda deve passar por um teste rápido para saber se criou anticorpos contra o novo coronavírus. Ele deve ser feito nos próximos dias, mas, independentemente disso, já estamos felizes por ela poder sair do isolamento, comentou a irmã.
O sentimento de alívio e alegria é o mesmo passado pela mensagem enviada por Margareth. Venho agradecer de coração pela força que chegou até mim por essa corrente do bem [...] Volto ao front logo, logo, para fazer o que mais gosto, que é cuidar de gente, afirmou em um trecho.
CONFIRA A MENSAGEM DE MARGARETH NA ÍNTEGRA:
"Queridos, minhas irmãs, família, amigos, clientes, os que não conheço, e todos que numa corrente de bem querer permanente, cuja força chegou até a mim com o melhor dos sentimentos, venho de coração lhes agradecer, que faz tão bem quanto receber. Estou melhor e testei negativo para a Covid-19 hoje, com anticorpos bastante, o que também é bom e me permitirá doar plasma para os pacientes graves. Obrigada por tudo e pelo estímulo. Volto ao front, encorajada, logo, logo, para fazer o que mais gosto, que é cuidar de gente! Como vocês todos cuidaram de mim, pensando, rezando e confiando, muito obrigada !!!! Dra. Margareth Dalcomo"