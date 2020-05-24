Médica capixaba da Fiocruz, Margareth Dalcomo está curada da Covid-19

"Queridos, minhas irmãs, família, amigos, clientes, os que não conheço, e todos que numa corrente de bem querer permanente, cuja força chegou até a mim com o melhor dos sentimentos, venho de coração lhes agradecer, que faz tão bem quanto receber.

Estou melhor e testei negativo para a Covid-19 hoje, com anticorpos bastante, o que também é bom e me permitirá doar plasma para os pacientes graves.

Obrigada por tudo e pelo estímulo. Volto ao front, encorajada, logo, logo, para fazer o que mais gosto, que é cuidar de gente! Como vocês todos cuidaram de mim, pensando, rezando e confiando, muito obrigada !!!! Dra. Margareth Dalcomo"