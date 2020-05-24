Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recuperada

Médica capixaba da Fiocruz, Margareth Dalcomo está curada da Covid-19

Referência no enfrentamento do coronavírus no Brasil, ela poderá reencontrar a família e voltar ao trabalho, após 15 dias de isolamento social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2020 às 13:47

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 13:47

Pneumologista Margareth Dalcolmo Crédito: Divulgação
Referência sobre o novo coronavírus no país, a médica capixaba Margareth Dalcomo está curada da Covid-19 e já pode rever a família. A boa notícia foi dada neste domingo (24), por meio de uma mensagem enviada a pessoas próximas a ela. A pneumologista contraiu a doença no início do mês e passou 15 dias em isolamento domiciliar.
De acordo com a irmã e assessora de imprensa Beth Dalcomo, ela realizou um teste do tipo PCR neste sábado (23). O resultado deu negativo, apontando que o organismo dela já conseguiu combater o vírus e que poderá voltar ao trabalho em breve. Margareth tem uma atuação importante no enfrentamento da doença no país. 
"Ela está bem, curada e saindo do isolamento. Hoje ela deve passar o dia com a família e, depois, mais alguns dias de repouso, antes de voltar ao trabalho. Ela vai retomando a vida aos poucos. O que importa é que ela está recuperada"
Beth Dalcomo - Irmã e assessora
Pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a médica ainda deve passar por um teste rápido para saber se criou anticorpos contra o novo coronavírus. Ele deve ser feito nos próximos dias, mas, independentemente disso, já estamos felizes por ela poder sair do isolamento, comentou a irmã.
O sentimento de alívio e alegria é o mesmo passado pela mensagem enviada por Margareth. Venho agradecer de coração pela força que chegou até mim por essa corrente do bem [...] Volto ao front logo, logo, para fazer o que mais gosto, que é cuidar de gente, afirmou em um trecho.

CONFIRA A MENSAGEM DE MARGARETH NA ÍNTEGRA:

"Queridos, minhas irmãs, família, amigos, clientes, os que não conheço, e todos que numa corrente de bem querer permanente, cuja força chegou até a mim com o melhor dos sentimentos, venho de coração lhes agradecer, que faz tão bem quanto receber. Estou melhor e testei negativo para a Covid-19 hoje, com anticorpos bastante, o que também é bom e me permitirá doar plasma para os pacientes graves. Obrigada por tudo e pelo estímulo. Volto ao front, encorajada, logo, logo, para fazer o que mais gosto, que é cuidar de gente! Como vocês todos cuidaram de mim, pensando, rezando e confiando, muito obrigada !!!! Dra. Margareth Dalcomo"

Veja Também

Vacina contra coronavírus testada em macacos garante proteção parcial

Número de casos de coronavírus mais que dobra em menos de 20 dias no ES

Nova matriz de risco: o que muda a partir de domingo no ES devido à Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados