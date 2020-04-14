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Coronavírus

'Hospital de campanha é último recurso', diz secretário da Saúde do ES

O Espírito Santo tem 463 casos confirmados do novo coronavírus. Dezessete mortes foram confirmadas e outras seis seguem em investigação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 09:14

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 09:14

Nésio Fernandes, secretário da Saúde do ES
Nésio Fernandes, secretário da Saúde do ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, disse, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta terça-feira (14), que a construção de um hospital de campanha seria um último recurso para "uma situação extrema" de enfrentamento ao novo coronavírus no Espírito Santo.
Estados como GoiásSão Paulo e Rio de Janeiro já construíram hospitais de campanha, mas ainda não há previsão de que isso ocorra no Espírito Santo. Nésio afirmou que o Estado tem hoje uma rede hospitalar robusta.
"Temos colocado a possibilidade do hospital de campanha como algo possível para o Espírito Santo. No entanto, temos a rede hospitalar pública e privada instalada muito robusta e temos privilegiado a estratégia de garantir um leito que já tem capacidade logística para poder atender o paciente com Covid-19", afirmou.

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O secretário pontuou ainda que hospitais de campanha são "onerosos e com desempenho de assistência duvidoso".
"O hospital de campanha é um último recurso para uma situação extrema onde a capacidade hospitalar do estado esteja colapsada. Conseguimos construir um planejamento onde temos 160 leitos exclusivos para Covid-19 com 27 pacientes confirmados ocupando. Temos pouco mais de 80 pacientes em investigação com uma taxa de ocupação no Estado de 53%. Isso é um desempenho positivo que demonstra a preparação para o enfrentamento", destacou.
O Espírito Santo tem 463 casos confirmados do novo coronavírus. Dos casos confirmados, 86 pacientes já se recuperam, 285 estão em isolamento residencial e 75 estão internados, sendo 48 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Dezessete mortes foram confirmadas e outras seis seguem em investigação.

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