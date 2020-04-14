'Hospital de campanha é último recurso', diz secretário da Saúde do ES

"Temos colocado a possibilidade do hospital de campanha como algo possível para o Espírito Santo. No entanto, temos a rede hospitalar pública e privada instalada muito robusta e temos privilegiado a estratégia de garantir um leito que já tem capacidade logística para poder atender o paciente com Covid-19", afirmou.

"O hospital de campanha é um último recurso para uma situação extrema onde a capacidade hospitalar do estado esteja colapsada. Conseguimos construir um planejamento onde temos 160 leitos exclusivos para Covid-19 com 27 pacientes confirmados ocupando. Temos pouco mais de 80 pacientes em investigação com uma taxa de ocupação no Estado de 53%. Isso é um desempenho positivo que demonstra a preparação para o enfrentamento", destacou.