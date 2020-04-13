Número de mortes por coronavírus no ES chega a 17

Subiu para 17 o número de mortes confirmadas pelo novo coronavírus no Espírito Santo. A informação consta no boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na noite desta segunda (13). Outras sete mortes estão em investigação. Ao todo, são 463 casos confirmados de Covid-19 no Estado.
As mortes registradas neste boletim são: uma mulher de 89 anos, e um homem de 66 anos, ambos moradores da Instituição de Longa Permanência em Vitória.
Também foi registrada a morte de uma mulher de 81 anos, moradora de Vila Velha, que estava internada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Em todas as situações os pacientes tinham algum tipo de comorbidade.
COMO PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.