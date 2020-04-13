Número de mortes por coronavírus no ES chega a 17

kit de diagnóstico para coronavírus Crédito: Bernardo Portella/Fiocruz

Ao todo, são 463 casos confirmados de Covid-19 no Estado. Subiu para 17 o número de mortes confirmadas pelo novo coronavírus no Espírito Santo. A informação consta no boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na noite desta segunda (13). Outras sete mortes estão em investigação.

As mortes registradas neste boletim são: uma mulher de 89 anos, e um homem de 66 anos, ambos moradores da Instituição de Longa Permanência em Vitória.

Também foi registrada a morte de uma mulher de 81 anos, moradora de Vila Velha, que estava internada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Em todas as situações os pacientes tinham algum tipo de comorbidade.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.