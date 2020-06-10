PT define candidatos a prefeito da Serra, de Colatina e de Linhares

O Partido dos Trabalhadores (PT) definiu quem serão seus candidatos a prefeito em todos os maiores municípios capixabas, nas próximas eleições municipais (mantidas, até o momento, para outubro). Veja quem serão os representantes do partido nas disputas nos municípios de Serra, Colatina, Linhares, São Mateus e Nova Venécia, além dos postulantes à legenda em Cachoeiro e Guarapari.
SERRA
Na Serra, o partido lançará a assistente social e professora universitária Fernanda Maria Souza. De 2013 a 2015 (mandato passado do prefeito Audifax Barcelos), ela foi secretária municipal de Trabalho e Emprego da Serra.
Antes disso, passou por governos de Paulo Hartung e de Renato Casagrande, como gerente estadual de Trabalho e Renda da Secretaria Estadual de Trabalho (2009/2011) e gerente de Emprego da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia.
No último governo de Paulo Hartung (2015/2018), Fernanda foi subsecretária estadual de Trabalho.
COLATINA
Na cidade atualmente governada por Sérgio Meneguelli (Republicanos), o candidato do PT será o ex-deputado estadual e ex-presidente estadual do partido Genivaldo Lievore. Aposentado pela Caixa Econômica Federal, ele também já foi vereador da cidade.
LINHARES
No município administrado por Guerino Zanon (MDB), o PT decidiu lançar o empresário e ex-deputado federal Odilon Gava.
SÃO MATEUS
Na cidade do Litoral Norte, o PT vai entrar na disputa com Eneias Zanelatto, ex-vereador da cidade e atual presidente municipal do partido. Ele deve concorrer com o atual prefeito, Daniel da Açaí (PSDB), que deve disputar a reeleição.
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Na cidade administrada pelo prefeito Victor Coelho (PSB), o PT ainda escolherá seu candidato. A decisão deve sair na noite desta quarta-feira (10), e a disputa está entre três nomes:
Uma delas é a pré-candidata apoiada por Carlos Casteglione (PT), Joana D’Arck Caetano. Ela foi secretária municipal de Cultura na gestão do ex-prefeito.
Os outros dois concorrentes são o oficial de Justiça Eduardo Paiva e o estudante do Ifes Felipe Gaspar. Aos 22 anos, ele é o pré-candidato a prefeito mais jovem do PT em todo o Espírito Santo.
GUARAPARI
Candidato ainda indefinido, mas disputa interna afunilada em dois nomes: o Professor Adriano ou a jornalista Barbara Hora.
NOVA VENÉCIA
No município da região Noroeste, O PT vai concorrer com a Professora Cláudia.
DEMAIS CIDADES
Conforme publicado aqui no último sábado (6), o PT também já definiu em outros municípios populosos. Em Vitória, o partido homologou a candidatura de João Coser, prefeito da cidade por dois mandatos, de 2005 a 2012.
Em Cariacica, lançou a professora Célia Tavares. Já em Vila Velha, optou pelo nome de José Carlos Nunes, ex-deputado estadual e ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no Espírito Santo.
Errata: A primeira versão desta coluna trazia a informação de que Joana D'Arck Caetano teria sido secretária de Administração na gestão de Carlos Casteglione em Cachoeiro de Itapemirim. Na verdade, conforme já corrigido acima, ela foi secretária municipal de Cultura.