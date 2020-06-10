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Eleições 2020

PT define candidatos a prefeito da Serra, de Colatina e de Linhares

Partido também escolheu representantes nas disputas em São Mateus e Nova Venécia e deve definir, na noite desta quarta-feira (10), candidato em Cachoeiro de Itapemirim. Veja quais são os nomes

Públicado em 

10 jun 2020 às 19:51
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

À esquerda, a presidente estadual do PT, Jackeline Rocha; à direita, a pré-candidata do partido à Prefeitura da Serra, Fernanda Maria Souza
À esquerda, a presidente estadual do PT, Jackeline Rocha; à direita, a pré-candidata do partido à Prefeitura da Serra, Fernanda Maria Souza Crédito: Reprodução Facebook
Partido dos Trabalhadores (PT) definiu quem serão seus candidatos a prefeito em todos os maiores municípios capixabas, nas próximas eleições municipais (mantidas, até o momento, para outubro). Veja quem serão os representantes do partido nas disputas nos municípios de Serra, Colatina, Linhares, São Mateus e Nova Venécia, além dos postulantes à legenda em Cachoeiro e Guarapari.

SERRA

Na Serra, o partido lançará a assistente social e professora universitária Fernanda Maria Souza. De 2013 a 2015 (mandato passado do prefeito Audifax Barcelos), ela foi secretária municipal de Trabalho e Emprego da Serra.
Antes disso, passou por governos de Paulo Hartung e de Renato Casagrande, como gerente estadual de Trabalho e Renda da Secretaria Estadual de Trabalho (2009/2011) e gerente de Emprego da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia.
No último governo de Paulo Hartung (2015/2018), Fernanda foi subsecretária estadual de Trabalho.

COLATINA

Na cidade atualmente governada por Sérgio Meneguelli (Republicanos), o candidato do PT será o ex-deputado estadual e ex-presidente estadual do partido Genivaldo Lievore. Aposentado pela Caixa Econômica Federal, ele também já foi vereador da cidade.

LINHARES

No município administrado por Guerino Zanon (MDB), o PT decidiu lançar o empresário e ex-deputado federal Odilon Gava.

SÃO MATEUS

Na cidade do Litoral Norte, o PT vai entrar na disputa com Eneias Zanelatto, ex-vereador da cidade e atual presidente municipal do partido. Ele deve concorrer com o atual prefeito, Daniel da Açaí (PSDB), que deve disputar a reeleição.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Na cidade administrada pelo prefeito Victor Coelho (PSB), o PT ainda escolherá seu candidato. A decisão deve sair na noite desta quarta-feira (10), e a disputa está entre três nomes:
Uma delas é a pré-candidata apoiada por Carlos Casteglione (PT), Joana D’Arck Caetano. Ela foi secretária municipal de Cultura na gestão do ex-prefeito.
Os outros dois concorrentes são o oficial de Justiça Eduardo Paiva e o estudante do Ifes Felipe Gaspar. Aos 22 anos, ele é o pré-candidato a prefeito mais jovem do PT em todo o Espírito Santo.

GUARAPARI

Candidato ainda indefinido, mas disputa interna afunilada em dois nomes: o Professor Adriano ou a jornalista Barbara Hora.

NOVA VENÉCIA

No município da região Noroeste, O PT vai concorrer com a Professora Cláudia.

DEMAIS CIDADES

Conforme publicado aqui no último sábado (6), o PT também já definiu em outros municípios populosos. Em Vitória, o partido homologou a candidatura de João Coser, prefeito da cidade por dois mandatos, de 2005 a 2012.
Em Cariacica, lançou a professora Célia Tavares. Já em Vila Velha, optou pelo nome de José Carlos Nunes, ex-deputado estadual e ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no Espírito Santo.
Errata: A primeira versão desta coluna trazia a informação de que Joana D'Arck Caetano teria sido secretária de Administração na gestão de Carlos Casteglione em Cachoeiro de Itapemirim. Na verdade, conforme já corrigido acima, ela foi secretária municipal de Cultura.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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