PT define candidatos a prefeito da Serra, de Colatina e de Linhares

À esquerda, a presidente estadual do PT, Jackeline Rocha; à direita, a pré-candidata do partido à Prefeitura da Serra, Fernanda Maria Souza Crédito: Reprodução Facebook

Partido dos Trabalhadores (PT) definiu quem serão seus candidatos a prefeito em todos os maiores municípios capixabas, nas próximas eleições municipais (mantidas, até o momento, para outubro). Veja quem serão os representantes do partido nas disputas nos municípios de Serra, Colatina, Linhares, São Mateus e Nova Venécia, além dos postulantes à legenda em Cachoeiro e Guarapari.

SERRA

Na Serra, o partido lançará a assistente social e professora universitária Fernanda Maria Souza. De 2013 a 2015 (mandato passado do prefeito Audifax Barcelos), ela foi secretária municipal de Trabalho e Emprego da Serra.

Antes disso, passou por governos de Paulo Hartung e de Renato Casagrande, como gerente estadual de Trabalho e Renda da Secretaria Estadual de Trabalho (2009/2011) e gerente de Emprego da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia.

No último governo de Paulo Hartung (2015/2018), Fernanda foi subsecretária estadual de Trabalho.

COLATINA

Na cidade atualmente governada por Sérgio Meneguelli (Republicanos), o candidato do PT será o ex-deputado estadual e ex-presidente estadual do partido Genivaldo Lievore. Aposentado pela Caixa Econômica Federal, ele também já foi vereador da cidade.

LINHARES

No município administrado por Guerino Zanon (MDB), o PT decidiu lançar o empresário e ex-deputado federal Odilon Gava.

SÃO MATEUS

Na cidade do Litoral Norte, o PT vai entrar na disputa com Eneias Zanelatto, ex-vereador da cidade e atual presidente municipal do partido. Ele deve concorrer com o atual prefeito, Daniel da Açaí (PSDB), que deve disputar a reeleição.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Na cidade administrada pelo prefeito Victor Coelho (PSB), o PT ainda escolherá seu candidato. A decisão deve sair na noite desta quarta-feira (10), e a disputa está entre três nomes:

Uma delas é a pré-candidata apoiada por Carlos Casteglione (PT), Joana D’Arck Caetano. Ela foi secretária municipal de Cultura na gestão do ex-prefeito.

Os outros dois concorrentes são o oficial de Justiça Eduardo Paiva e o estudante do Ifes Felipe Gaspar. Aos 22 anos, ele é o pré-candidato a prefeito mais jovem do PT em todo o Espírito Santo.

GUARAPARI

Candidato ainda indefinido, mas disputa interna afunilada em dois nomes: o Professor Adriano ou a jornalista Barbara Hora.

NOVA VENÉCIA

No município da região Noroeste, O PT vai concorrer com a Professora Cláudia.

DEMAIS CIDADES

João Coser, prefeito da cidade por dois mandatos, de 2005 a 2012. Conforme publicado aqui no último sábado (6) , o PT também já definiu em outros municípios populosos. Em Vitória, o partido homologou a candidatura de, prefeito da cidade por dois mandatos, de 2005 a 2012.

Em Cariacica, lançou a professora Célia Tavares. Já em Vila Velha, optou pelo nome de José Carlos Nunes, ex-deputado estadual e ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no Espírito Santo.