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Eleições 2020

PT define candidatos a prefeito de Vila Velha, Cariacica e outras 3 cidades

Em encontros municipais realizados neste sábado (6), além de confirmar João Coser em Vitória, partido definiu quem serão seus representantes nas eleições municipais em Aracruz e Barra de São Francisco. Veja a lista de nomes

Públicado em 

06 jun 2020 às 19:23
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

João Coser, Jackeline Rocha, André Lopes e José Carlos Nunes se uniram e garantiram vitória no PT-ES
Da esquerda para a direita: João Coser (pré-candidato a prefeito de Vitória), Jackeline Rocha (presidente estadual do PT), André Lopes (apoiará Célia Tavares em Cariacica) e José Carlos Nunes (pré-candidato a prefeito de Vila Velha) Crédito: André Lopes/Divulgação
Em encontros municipais realizados neste sábado (6), o Partido dos Trabalhadores (PT) definiu quem serão seus candidatos a prefeito em cinco cidades nas próximas eleições municipais (até o momento, mantidas para o mês de outubro).
Em Vila Velha, o partido decidiu lançar à prefeitura o ex-deputado estadual José Carlos Nunes. Muito próximo à atual presidente estadual do PT, Jackeline Rocha, Nunes já foi presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no Espírito Santo. Os dois fazem parte da mesma corrente interna, a Construindo um Novo Brasil (CNB).
Em Cariacica, após meses de indefinição e disputa interna, o partido optou pelo nome da professora Célia Tavares. Ela sempre foi a preferida do deputado federal e ex-prefeito Helder Salomão, que chegou a manifestar o seu apoio a ela no fim de janeiro, quando anunciou que não seria candidato a prefeito da cidade na próxima eleição. Tavares foi a candidata do PT ao Senado em 2018, sem sucesso nas urnas. 
Até a definição deste sábado, outros petistas chegaram a entrar nesse páreo pelo posto de candidato do partido à Prefeitura de Cariacica, como o vereador André Lopes e a ex-deputada estadual Lúcia Dornellas. Agora, todos vão com Célia Tavares. 
Enquanto isso, em Aracruz, o PT decidiu que o candidato da sigla será Adilso Simões.
Já em Barra de São Francisco, após a desfiliação, no começo de janeiro, do prefeito Alencar Marim (até então o único prefeito do partido no Espírito Santo), o PT resolveu lançar Mário Agapito.
Neste sábado, também em encontro municipal, a Executiva do PT em Vitória homologou a candidatura do ex-prefeito João Coser a prefeito da Capital, anunciada por ele anteriormente. Coser foi prefeito de Vitória por dois mandatos seguidos, de 2005 a 2012.

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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