PT define candidatos a prefeito de Vila Velha, Cariacica e outras 3 cidades

Da esquerda para a direita: João Coser (pré-candidato a prefeito de Vitória), Jackeline Rocha (presidente estadual do PT), André Lopes (apoiará Célia Tavares em Cariacica) e José Carlos Nunes (pré-candidato a prefeito de Vila Velha) Crédito: André Lopes/Divulgação

Em encontros municipais realizados neste sábado (6), o Partido dos Trabalhadores (PT) definiu quem serão seus candidatos a prefeito em cinco cidades nas próximas eleições municipais (até o momento, mantidas para o mês de outubro).

Em Vila Velha, o partido decidiu lançar à prefeitura o ex-deputado estadual José Carlos Nunes. Muito próximo à atual presidente estadual do PT, Jackeline Rocha, Nunes já foi presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no Espírito Santo. Os dois fazem parte da mesma corrente interna, a Construindo um Novo Brasil (CNB).

Célia Tavares. Ela sempre foi a preferida do deputado federal e ex-prefeito Em Cariacica, após meses de indefinição e disputa interna, o partido optou pelo nome da professora. Ela sempre foi a preferida do deputado federal e ex-prefeito Helder Salomão , que chegou a manifestar o seu apoio a ela no fim de janeiro, quando anunciou que não seria candidato a prefeito da cidade na próxima eleição. Tavares foi a candidata do PT ao Senado em 2018, sem sucesso nas urnas.

Até a definição deste sábado, outros petistas chegaram a entrar nesse páreo pelo posto de candidato do partido à Prefeitura de Cariacica, como o vereador André Lopes e a ex-deputada estadual Lúcia Dornellas. Agora, todos vão com Célia Tavares.

Enquanto isso, em Aracruz, o PT decidiu que o candidato da sigla será Adilso Simões.

Já em Barra de São Francisco, após a desfiliação, no começo de janeiro, do prefeito Alencar Marim (até então o único prefeito do partido no Espírito Santo), o PT resolveu lançar Mário Agapito.