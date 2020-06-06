PT define candidatos a prefeito de Vila Velha, Cariacica e outras 3 cidades

Em encontros municipais realizados neste sábado (6), o Partido dos Trabalhadores (PT) definiu quem serão seus candidatos a prefeito em cinco cidades nas próximas eleições municipais (até o momento, mantidas para o mês de outubro).
Em Vila Velha, o partido decidiu lançar à prefeitura o ex-deputado estadual José Carlos Nunes. Muito próximo à atual presidente estadual do PT, Jackeline Rocha, Nunes já foi presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no Espírito Santo. Os dois fazem parte da mesma corrente interna, a Construindo um Novo Brasil (CNB).
Em Cariacica, após meses de indefinição e disputa interna, o partido optou pelo nome da professora Célia Tavares. Ela sempre foi a preferida do deputado federal e ex-prefeito Helder Salomão, que chegou a manifestar o seu apoio a ela no fim de janeiro, quando anunciou que não seria candidato a prefeito da cidade na próxima eleição. Tavares foi a candidata do PT ao Senado em 2018, sem sucesso nas urnas.
Até a definição deste sábado, outros petistas chegaram a entrar nesse páreo pelo posto de candidato do partido à Prefeitura de Cariacica, como o vereador André Lopes e a ex-deputada estadual Lúcia Dornellas. Agora, todos vão com Célia Tavares.
Enquanto isso, em Aracruz, o PT decidiu que o candidato da sigla será Adilso Simões.
Já em Barra de São Francisco, após a desfiliação, no começo de janeiro, do prefeito Alencar Marim (até então o único prefeito do partido no Espírito Santo), o PT resolveu lançar Mário Agapito.
Neste sábado, também em encontro municipal, a Executiva do PT em Vitória homologou a candidatura do ex-prefeito João Coser a prefeito da Capital, anunciada por ele anteriormente. Coser foi prefeito de Vitória por dois mandatos seguidos, de 2005 a 2012.