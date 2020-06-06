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Gasto com combustível

MPES pede afastamento de prefeito e secretário de Saúde de Conceição da Barra

Secretaria firmou contrato emergencial para fornecimento de combustível que daria para dar 27 voltas na Terra.  Mateusinho assumiu a prefeitura há 86 dias, em março de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2020 às 06:00

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 06:00

Prefeitura de Conceição da Barra
MPES pede que prefeito e secretário de saúde de Conceição da Barra sejam proibidos de ter acesso a prefeitura por 180 dias Crédito: Prefeitura de Conceição da Barra
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) ajuizou uma Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa contra o prefeito em exercício de Conceição da Barra, Walyson José Santos Vasconcelos (PTB), mais conhecido como Mateusinho, e o atual secretário de saúde, Thiago Magela Guimarães.
Eles são alvos da ação por suspeita de irregularidades em contratos realizados durante a pandemia do novo coronavírus. A Promotoria de Justiça de Conceição da Barra pediu o afastamento de Mateusinho  e Guimarães do cargo por 180 dias e que os bens deles fiquem indisponíveis. Três proprietários de um posto de combustível e nove empresas do ramo esportivo também são investigadas.
MPES pede afastamento de prefeito e secretário de Saúde de Conceição da Barra
O MPES pede também que Mateusinho seja impedido de exercer qualquer cargo público, pelo mesmo período, sob pena de multa diária no valor de R$ 20 mil. 
Eleito vereador, Mateusinho era presidente da Câmara Municipal e assumiu interinamente a prefeitura em 13 de março deste ano após o prefeito e vice-prefeito eleitos em 2016 serem cassados por decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES). Procurado, o prefeito interino disse que não tinha conhecimento dos pedidos do MP. Já o secretário de Saúde negou qualquer irregularidade no contrato. 
A ação foi proposta a partir de uma denúncia, no dia 8 de maio, que envolvia dois contratos da Prefeitura de Conceição da Barra: um para aquisição de combustíveis e outro de materiais esportivos, ambos firmados durante a pandemia. O primeiro foi realizado com dispensa de licitação, situação permitida durante período de calamidade pública.
De acordo com o MPES, no dia 19 de abril, o município firmou um contrato emergencial no valor total de R$ 421.700,00 para aquisição de 110 mil litros de combustível para a Secretaria de Saúde. O contrato foi assinado pelo secretário Thiago Magela. A quantidade adquirida pela prefeitura assusta e, segundo o MPES, daria para dar 27 voltas no planeta. O contrato tem duração de seis meses.

1.100.000 km

Com o combustível comprado pela Secretaria de Saúde de Conceição da Barra seria possível percorrer um milhão e cem mil quilômetros
Conceição da Barra é uma cidade do interior do Estado do Espírito Santo e a sua economia é baseada no turismo e na pesca. Não é possível entender e nem é razoável que haja um fabuloso gasto desses com combustível, reitere-se, somente para a Secretaria de Saúde, já que o contrato prevê a aquisição de 110.000 litros (cento e dez mil litros) de combustível, diz o Ministério Público.
"Com essa quantidade de combustível adquirida, levando em consideração que um veículo de passeio faz em média 10 km por litro, é possível para percorrer 1.100.000 km (um milhão e cem mil quilômetros) de carro. Além disso, também seria possível dar mais de 27 (vinte e sete) voltas no planeta Terra, já que uma volta corresponde a 40.000 km (quarenta mil quilômetros), registra o texto.

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O Ministério Público ainda aponta que os preços do contrato são superiores aos praticados no mercado. A prefeitura teria pago R$ 4,33 no litro da na gasolina comum, sendo que o preço médio, segundo o site da Secretaria de Fazenda do Estado do Espírito Santo (Sefaz), era de R$ 4,07 no dia em que o contrato foi firmado.
O secretário de saúde Thiago Magela, ainda segundo o MPES, é amigo íntimo de um dos proprietários do posto com quem a prefeitura firmou contrato. Ele já atuou como advogado particular de um dos sócios do estabelecimento em um processo que durou nove anos. O estabelecimento já é réu de uma ação de improbidade administrativa de 2013.

COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO

O Ministério Público também chama atenção para contratos de material esportivo no valor de R$ 611.829,20 durante a pandemia.  Não há, segundo a instituição, aulas escolares ou modalidades que justifiquem a necessidade da compra. 
"A aquisição de mais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) a título de material esportivo, neste momento de crise, revela a total ineficiência da Administração Pública do ponto de vista administrativo. Deve ser reforçado que, atualmente, o Município de Conceição da Barra não ocupa posição de destaque em qualquer modalidade esportiva, nem mesmo tem escolas municipais suficientes que possam demandar a aquisição de grande quantidade de material esportivo para crianças e adolescentes em um momento em que suas respectivas aulas estão suspensas", diz a ação.
De acordo com o MPES, foram encaminhados ofícios à prefeitura solicitando informações ao prefeito sobre os contratos, mas nenhum retorno foi dado.

AFASTAMENTO POR 180 DIAS

O MP pede o afastamento imediato do prefeito e do secretário de Saúde por 180 dias e que ambos sejam proibidos de entrar na sede da Prefeitura de Conceição da Barra e outros órgãos públicos, sob pena de multa diária no valor de R$ 20 mil em caso de descumprimento.
WALYSON JOSÉ SANTOS VASCONCELOS, o Mateusinho, prefeito em exercício de Conceição da Barra
 Mateusinho, prefeito em exercício de Conceição da Barra, assumiu o cargo em 13 de março Crédito: Reprodução/Facebook Mateusinho do Povão
Outro pedido é para que Mateusinho seja impedido de exercer qualquer cargo público, pelo mesmo período, principalmente o cargo de vereador e presidente da Câmara Municipal, também sob pena de multa diária no valor de R$ 20 mil. O MPES também solicitou suspensão do contrato de aquisição de combustível, bem como dos contratos de aquisição de materiais esportivos, até que a sentença de mérito declare as nulidades deles.

SECRETÁRIO DIZ QUE COMBUSTÍVEL ESTAVA ABAIXO DO PREÇO DE MERCADO

A reportagem entrou em contato com Mateusinho, que informou não ter ciência da ação. Ele se limitou a dizer que não foi notificado e pediu que o assunto fosse tratado com o setor jurídico da prefeitura. A Gazeta tentou falar com o responsável, mas não teve sucesso. 
Já o secretário de saúde, Thiago Magela, mostrou-se surpreso com a ação. Ele afirmou que não há qualquer irregularidade nos contratos e que o preço do combustível estava em valor abaixo do mercado. 
Não conheço a ação, pra mim é uma surpresa. Não chegou para mim nenhum pedido de informação de contratos do Ministério Público. O que a gente tinha em Conceição da Barra, antes da nova gestão assumir, era um administrador de cartão para adquirir combustível, em que se pagava o valor de R$ 4,78. A empresa suspendeu a prestação de serviço e então fizemos o contrato para que o município não ficasse desabastecido. O preço do combustível foi cotado em todos os postos da cidade e foi adquirido com preço bem inferior, de R$ 4,33. Sou advogado e jamais me prestaria a fazer algo errado. Tenho convicção disso", declarou. 

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