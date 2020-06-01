Conceição da Barra registra primeira morte por coronavírus

Prefeitura de Conceição da Barra confirmou a primeira morte por coronavírus do município Crédito: Prefeitura de Conceição da Barra

A Prefeitura de Conceição da Barra confirmou nesta segunda-feira (1) o primeiro óbito causado pelo coronavírus no município. De acordo com informações da prefeitura, a vítima, uma mulher de 53 anos, residia no município e estava internada no Hospital Santa Rita, em Vitória, desde o início do mês de maio.

A prefeitura afirmou ainda que a paciente estava internada por conta de um tratamento oncológico e faleceu na última quinta-feira (28). A confirmação da causa da morte por coronavírus pela Sesa aconteceu no sábado (30), segundo a Prefeitura de Conceição da Barra.

A Coordenação de Vigilância Epidemiológica informou que o boletim epidemiológico do município tem 54 casos notificados, sendo 34 descartados, oito suspeitos e doze confirmados. Cinco pacientes estão curados.

INQUÉRITO SOROLÓGICO

A Prefeitura de Conceição da Barra anunciou também que entre os dias 27 e 29 de maio, três equipes da Secretaria Municipal de Saúde visitaram 40 domicílios selecionados pela Sesa e realizaram a pesquisa de inquérito sorológico. A iniciativa visa o mapeamento da evolução do novo coronavírus no Espírito Santo.