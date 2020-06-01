Conceição da Barra registra primeira morte por coronavírus

A Prefeitura de Conceição da Barra confirmou nesta segunda-feira (1) o primeiro óbito causado pelo coronavírus no município. De acordo com informações da prefeitura, a vítima, uma mulher de 53 anos, residia no município e estava internada no Hospital Santa Rita, em Vitória, desde o início do mês de maio.
A prefeitura afirmou ainda que a paciente estava internada por conta de um tratamento oncológico e faleceu na última quinta-feira (28). A confirmação da causa da morte por coronavírus pela Sesa aconteceu no sábado (30), segundo a Prefeitura de Conceição da Barra.
A Coordenação de Vigilância Epidemiológica informou que o boletim epidemiológico do município tem 54 casos notificados, sendo 34 descartados, oito suspeitos e doze confirmados. Cinco pacientes estão curados.
INQUÉRITO SOROLÓGICO
A Prefeitura de Conceição da Barra anunciou também que entre os dias 27 e 29 de maio, três equipes da Secretaria Municipal de Saúde visitaram 40 domicílios selecionados pela Sesa e realizaram a pesquisa de inquérito sorológico. A iniciativa visa o mapeamento da evolução do novo coronavírus no Espírito Santo.
Em Conceição da Barra foram realizados 124 testes rápidos sendo que apenas dois apresentaram resultado positivo para a Covid-19. De acordo com a prefeitura, o homem de 61 anos e a jovem de 14 anos que estão infectados pertencem a mesma família. Ambos foram orientados sobre a necessidade de isolamento domiciliar e seguem sendo monitorados pela equipe de Vigilância Epidemiológica.