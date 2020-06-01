Internada, mãe de Renato Casagrande é diagnosticada com coronavírus

A mãe do governador Renato Casagrande (PSB), dona Anna Venturim Casagrande, foi diagnosticada com o novo coronavírus. O resultado do exame saiu no último dia 30 de maio, mas a assessoria do governador não divulgou mais detalhes.
Anna segue internada no Hospital Cias, da Unimed, em Vitória. Nesta segunda-feira (1), Casagrande, que também está com a Covid-19, assim como a primeira-dama, agradeceu pelas manifestações de carinho. Sobre o estado de saúde da mãe, disse: "Deus dará a ela oportunidade de sair do hospital".