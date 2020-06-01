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Teste deu positivo

Internada, mãe de Renato Casagrande é diagnosticada com coronavírus

O resultado do exame saiu no último dia 30 de maio; dona Anna Venturim está internada desde o dia 27, quando deu entrada no hospital com a suspeita da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 19:49

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 19:49

Dona Anna Casagrande, ao centro, com os filhos em 2019
Dona Anna Casagrande, ao centro, com os filhos em 2019 Crédito: Reprodução/Instagram Renato Casagrande
A mãe do governador Renato Casagrande (PSB), dona Anna Venturim Casagrande, foi diagnosticada com o novo coronavírus. O resultado do exame saiu no último dia 30 de maio, mas a assessoria do governador não divulgou mais detalhes.
Anna segue internada no Hospital Cias, da Unimed, em Vitória. Nesta segunda-feira (1), Casagrande, que também está com a Covid-19, assim como a primeira-dama, agradeceu pelas manifestações de carinho. Sobre o estado de saúde da mãe, disse: "Deus dará a ela oportunidade de sair do hospital".

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