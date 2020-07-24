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Litoral Sul do ES

Prefeitura de Anchieta libera o acesso às praias, com restrições

Novo decreto permite que as pessoas frequentem as praias, porém proíbe a realização de churrascos, colocação de mesas e a aglomeração de pessoas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 17:32

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 17:32

Vista panorâmica do balneário de Iriri e praia da Costa Azul, ao sul
Vista panorâmica do balneário de Iriri e praia da Costa Azul, ao sul Crédito: Deidson Ribeiro
Anchieta, no Litoral Sul do Estado, liberou o acesso às praias do balneário, mas com restrições. Um novo decreto permite que as pessoas frequentem os pontos, mas sem formar aglomerações. O acesso aos quiosques também está permitido, mas somente para a retirada de produtos ou delivery.
A cidade saiu do risco alto na última semana e passou a ser de risco moderado para a transmissão do novo coronavírus, segundo a matriz de risco divulgada pelo governo do Estado. Com a mudança, a prefeitura definiu em um decreto as diretrizes para o comércio e a circulação de pessoas. 
Prefeitura de Anchieta libera o acesso às praias, com restrições
De acordo com o documento, o acesso às 23 praias do município está liberado, porém com proibição da realização de churrascos, colocação de mesas e a aglomeração de pessoas. Os quiosques podem abrir, mas não podem colocar cadeiras, mesas e nem permitir consumo no local.
O novo decreto também flexibiliza as atividades do comércio, que passam a funcionar de segunda à sexta-feira, até às 18h; aos sábados, até às 16h. Para as entregas na modalidade delivery e para retiradas pelo cliente em área externa do estabelecimento, não há limitação de horário.
O prefeito Fabrício Petri ressaltou a importância da liberação para a economia do município. Vemos que nossas ações de prevenção foram eficientes para sairmos do risco alto e, com isso, agora podemos ampliar o funcionamento de estabelecimentos comerciais e outros serviços. Apesar da restrição de funcionamento com rodízios ter sido necessário para a saúde pública, estava preocupado com os nossos comerciantes e com nossa economia, como também com a renda de muitas famílias. Com prudência, iremos começar gradativamente a liberar alguns serviços e a contornar os problemas sociais e econômicos causados por essa pandemia, pontuou o prefeito.
Anchieta contabiliza, pela última atualização do Painel Covid-19 nesta sexta-feira (24), 529 casos positivos, 15 mortos e 315 pessoas curadas.

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OUTROS LOCAIS

Os municípios de PiúmaItapemirim Marataízes, que também estão no risco moderado, informaram que ainda não liberaram o acesso às praias. Já Presidente Kennedy, que foi classificado no risco alto, segue também proibindo a permanência das pessoas nas praias.

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