Vista panorâmica do balneário de Iriri e praia da Costa Azul, ao sul Crédito: Deidson Ribeiro

Anchieta , no Litoral Sul do Estado, liberou o acesso às praias do balneário, mas com restrições. Um novo decreto permite que as pessoas frequentem os pontos, mas sem formar aglomerações. O acesso aos quiosques também está permitido, mas somente para a retirada de produtos ou delivery.

A cidade saiu do risco alto na última semana e passou a ser de risco moderado para a transmissão do novo coronavírus , segundo a matriz de risco divulgada pelo governo do Estado. Com a mudança, a prefeitura definiu em um decreto as diretrizes para o comércio e a circulação de pessoas.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura de Anchieta libera o acesso às praias, com restrições

De acordo com o documento, o acesso às 23 praias do município está liberado, porém com proibição da realização de churrascos, colocação de mesas e a aglomeração de pessoas. Os quiosques podem abrir, mas não podem colocar cadeiras, mesas e nem permitir consumo no local.

O novo decreto também flexibiliza as atividades do comércio, que passam a funcionar de segunda à sexta-feira, até às 18h; aos sábados, até às 16h. Para as entregas na modalidade delivery e para retiradas pelo cliente em área externa do estabelecimento, não há limitação de horário.

O prefeito Fabrício Petri ressaltou a importância da liberação para a economia do município. Vemos que nossas ações de prevenção foram eficientes para sairmos do risco alto e, com isso, agora podemos ampliar o funcionamento de estabelecimentos comerciais e outros serviços. Apesar da restrição de funcionamento com rodízios ter sido necessário para a saúde pública, estava preocupado com os nossos comerciantes e com nossa economia, como também com a renda de muitas famílias. Com prudência, iremos começar gradativamente a liberar alguns serviços e a contornar os problemas sociais e econômicos causados por essa pandemia, pontuou o prefeito.

Anchieta contabiliza, pela última atualização do Painel Covid-19 nesta sexta-feira (24), 529 casos positivos, 15 mortos e 315 pessoas curadas.

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