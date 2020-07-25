Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pagamento

Auxílio emergencial e FGTS provocam filas em agências da Caixa no ES

Doze agências do banco estão abertas no Estado para atendimento dos beneficiários. Funcionamento vai até 12h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2020 às 12:33

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 12:33

Pagamento de auxílio emergencial e FGTS provoca filas em agências da Caixa no ES
Pagamento de auxílio emergencial e FGTS provoca filas em agências da Caixa no ES Crédito: Reprodução | G1 ES
O pagamento do auxílio emergencial, neste sábado (25), provocou filas em agências da Caixa Econômica Federal no Espírito Santo. Ao todo, são 12 agências abertas no estado, das 8h às 12h, para atendimento aos beneficiários e também para o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Na agência da Glória, em Vila Velha, por volta de 8h uma longa fila já tinha se formado.
As filas também foram registradas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Apenas uma agência abriu no município e, por volta de 9h, uma aglomeração se formou na rua do banco.

SAQUES

A partir deste sábado, os beneficiários nascidos em janeiro poderão sacar o auxílio no autoatendimento ou nas unidades lotéricas, além de transferir valores para contas da Caixa ou de outros bancos.
Os trabalhadores nascidos em janeiro que tiveram o crédito do saque emergencial do FGTS e que não movimentaram a conta Poupança Social Digital ou que tenham saldo remanescente também poderão sacar o benefício em dinheiro ou transferir o dinheiro para outras instituições financeiras.
Para realizar o saque, é preciso fazer o login no App, selecionar a opção saque sem cartão e gerar código de saque. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da Caixa, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.
Com informações do G1 ES

Veja Também

Caixa abre 12 agências no ES sábado para pagar auxílio a nascidos em julho

Como evitar o bloqueio do auxílio emergencial, BEm e FGTS no Caixa Tem

Banestes vai liberar R$ 200 milhões em crédito para produtores rurais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados