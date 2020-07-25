Auxílio emergencial e FGTS provocam filas em agências da Caixa no ES

Pagamento de auxílio emergencial e FGTS provoca filas em agências da Caixa no ES Crédito: Reprodução | G1 ES

Na agência da Glória, em Vila Velha, por volta de 8h uma longa fila já tinha se formado.

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As filas também foram registradas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Apenas uma agência abriu no município e, por volta de 9h, uma aglomeração se formou na rua do banco.

SAQUES

A partir deste sábado, os beneficiários nascidos em janeiro poderão sacar o auxílio no autoatendimento ou nas unidades lotéricas, além de transferir valores para contas da Caixa ou de outros bancos.

Os trabalhadores nascidos em janeiro que tiveram o crédito do saque emergencial do FGTS e que não movimentaram a conta Poupança Social Digital ou que tenham saldo remanescente também poderão sacar o benefício em dinheiro ou transferir o dinheiro para outras instituições financeiras.

Para realizar o saque, é preciso fazer o login no App, selecionar a opção saque sem cartão e gerar código de saque. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da Caixa, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.