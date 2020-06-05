Caixa abre 12 agências no ES sábado para pagar auxílio a nascidos em julho

A Caixa Econômica Federal vai abrir 12 agências no Espírito Santo, neste sábado (6), para fazer o pagamento dos R$ 600 do auxílio emergencial liberado pelo governo federal. Os locais vão funcionar das 8h às 12h, exclusivamente para os saques do benefício para aqueles que receberam a primeira parcela até 30 de abril, nascidos em julho e que queiram fazer o saque em espécie do valor.
As 12 agências estão distribuídas por nove municípios Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. Somente em Cariacica, Serra e Vila Velha haverá mais de uma agência aberta.
VEJA QUAIS AGÊNCIAS DA CAIXA VÃO ABRIR NO ESPÍRITO SANTO
CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS
Neste sábado, começam a receber os beneficiários nascidos em julho e que não fazem parte do programa Bolsa Família, pois estes já receberam a segunda parcela. O pagamento continuará ao longo dos próximos dias para as pessoas que nasceram nos meses seguintes. Os nascidos em dezembro, por exemplo, só vão poder sacar a segunda parcela a partir do dia 12 de junho.