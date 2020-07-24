Caixa abre 12 agências no ES sábado (25) para pagar auxílio e FGTS

Para quem vai receber o auxílio emergencial , os saques e transferências podem ser feitos a partir deste sábado (25) para quem recebeu o crédito da:

Para realizar o saque do FGTS, é preciso fazer o login no App, selecionar a opção saque sem cartão e gerar código de saque. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da Caixa, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes CaixaAqui.

