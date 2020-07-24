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Caixa abre 12 agências no ES sábado (25) para pagar auxílio e FGTS

Agências estão divididas em nove municípios do Estado.  Confira a lista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 20:43

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 20:43

Fila na Caixa Econômica Federal em Campo Grande, Cariacica
Fila na Caixa Econômica Federal em Campo Grande, Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Caixa Econômica Federal vai abrir 12 agências no Espírito Santo, neste sábado (25), para fazer o pagamento dos R$ 600 do auxílio emergencial liberado pelo governo federal e do saque-emergencial do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS). Os locais vão funcionar das 8h às 12h, exclusivamente para os saques dos benefícios para 3,8 milhões de beneficiários nascidos em janeiro e que queiram fazer o saque em espécie do valor.
Para quem vai receber o auxílio emergencial, os saques e transferências podem ser feitos a partir deste sábado (25) para quem recebeu o crédito da:
  • Primeira parcela em abril de 2020 (receberá a quarta parcela) ;
  • Primeira parcela em maio de 2020 (receberá a terceira parcela) ;
  • Primeira parcela em junho ou até 4 de julho de 2020 (receberá a segunda parcela);
  • E, quem se cadastrou entre 17 de junho e 2 de julho de 2020 (receberá a primeira parcela).
O FGTS, que é pago em parcela única, só poderá ser sacado neste sábado pelos nascidos em janeiro que não movimentaram a conta Poupança Social Digital ou que tenham saldo remanescente.
Para realizar o saque do FGTS, é preciso fazer o login no App, selecionar a opção saque sem cartão e gerar código de saque. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da Caixa, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes CaixaAqui.
É importante lembrar que quem for as agências deve estar de máscara e manter o distanciamento na fila. Além disso, é preciso estar com um documento com foto para realizar o saque.

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As 12 agências estão distribuídas por nove municípios  Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. Somente em Cariacica, Serra e Vila Velha haverá mais de uma agência aberta.

PAGAMENTOS DO AUXÍLIO EMERGENCIAL SEGUEM ATÉ DEZEMBRO

Os ciclos de crédito em conta e saques em espécie seguem até dezembro para o pagamento das cinco parcelas definidas pelo Governo Federal para o público do CadÚnico e para quem se cadastrou pelo App Caixa| Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

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CALENDÁRIOS DE PAGAMENTOS

Neste sábado, começam a receber os beneficiários nascidos em janeiro e que não fazem parte do programa Bolsa Família, pois estes já receberam a segunda parcela. O pagamento continuará ao longo dos próximos dias para as pessoas que nasceram nos meses seguintes. 

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