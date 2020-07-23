Justiça Federal faz mutirão para ajudar quem teve auxílio emergencial negado

Aplicativo do auxílio emergencial do governo federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Justiça Federal do Espírito Santo recebeu, até a última semana, 1.320 processos de pessoas que questionam o não recebimento do auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. E para dar uma solução mais rápida a essas ações, será realizado, de 3 a 7 de agosto, um mutirão de conciliação.

Os trabalhos internos já começaram e os interessados em participar já devem acessar o site do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF), que abrange os Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, preencher o formulário com os dados pessoais.

O coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cescon), o juiz Federal Marcelo da Rocha Rosado, explica que, ao fazer o acesso no endereço eletrônico, o trabalhador deve informar se tem ou não processo na Justiça.

Há um volume grande de pessoas que tiveram seus pedidos negados pelo governo federal. Para quem já deu entrada no processo e quer ter uma solução rápida, é necessário informar que quer participar da conciliação. Já estamos trabalhando para ajustar esses procedimentos. A equipe de servidores entra em contato com o beneficiário para informar se estão faltando documentos, destaca.

O magistrado informou que a Justiça Federal da 2ª Região recebeu cerca de 7 mil processos de pessoas que não conseguiram receber o benefício, dos quais 1.320 no Espírito Santo. Ele lembra que, em todo o país, mais de 46 milhões de pessoas tiveram o auxílio negado, conforme dados da Dataprev.

Muitas dessas pessoas procuram o Judiciário, causando um grande volume de processos sobre a mesma temática. A Justiça entendeu que não há necessidade para demorar a julgar este tipo de pedido. Com isso, fizemos várias reuniões institucionais com a Procuradoria da União e a Defensoria Pública da União para que esse procedimento ocorra de forma mais simplificada, explica.

Rosado destaca que o trabalhador não precisa de advogado para fazer o pedido de ação. Quem tiver entrado com processo precisa manifestar se tem interesse ou não em participar do mutirão. Se houver recusa, a ação continua em andamento, mas se ele demonstrar interesse, haverá uma solução mais rápida para a concessão do benefício, diz.

Já para os interessados em ingressar com ação, é preciso se manifestar antes do início do mutirão para participar da conciliação.

Estamos fazendo uma concentração de esforços para dar conta do volume de processo pendentes. Não há necessidade de ir até a Justiça para fazer esse pedido, ressalta.

Rosado alerta que um dos principais motivos de indeferimento do auxílio emergencial está relacionado ao vínculo de emprego. A atualização da Dataprev não é imediata e, segundo ele, consta no banco de dados que a pessoa ainda tem vínculo formal de emprego. Para estes casos, é preciso adicionar uma cópia da rescisão do contrato, por exemplo.

Outro motivo bem comum, de acordo com o magistrado, é o vínculo de família, já que o auxílio é limitado para dois membros. Às vezes, o que ocorre é que o cadastro único aponta que a pessoa ainda mora na mesma casa dos pais e na verdade ela já se casou. Para comprovar que não está mais na mesma residência, é preciso juntar no processo a certidão de casamento, destaca.

COMO VAI FUNCIONAR

No Espírito Santo, o Mutirão de Auxílio Emergencial da Justiça Federal será realizado no período de 3 a 7 de agosto de 2020.

Não haverá atendimento presencial.

O usuário vai informar se abriu ou não processo na Justiça Federal, reclamando pelo não recebimento do Auxílio Emergencial.

Caso ainda não tenha entrado com a ação na Justiça Federal, ele será redirecionado para a página que orienta a abertura desses processos, inclusive com o cadastramento do Jus Postulandi, para que possa atuar sem advogado.

Em seguida, o usuário manifesta seu interesse em conciliar, fazer um acordo, e ter seu processo resolvido de forma mais rápida.

Ele vai precisar informar seus dados, como nome completo, CPF, contatos e número do processo (este último não é obrigatório).

Os dados informados serão redirecionados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cescon), que verificará as informações e entrará em contato, caso aquele processo se enquadre nas situações de possível acordo, a serem verificadas junto à Procuradoria Federal da União no Espírito Santo.

Para quem já entrou com ação: o cadastro pode ser preenchido no site da Justiça Federal.

Para quem ainda tem ação: o atendimento é feito pelo site da Justiça Federal.