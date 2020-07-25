Vítima de maus-tratos, criança autista é resgatada pela PM em Vila Velha

Os agentes foram acionados e acompanharam o Conselho Tutelar até uma residência, onde a vítima estaria sozinha há dois dias.

De acordo com informações da PM, a criança apresentava sinais de maus-tratos. Ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba).

A mãe, de 28 anos, apareceu no momento da averiguação dos agentes, foi conduzida à Delegacia Regional de Vila Velha e foi autuada em flagrante por abandono de incapaz. Ela foi liberada para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão.