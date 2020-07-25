Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cidade da Barra

Vítima de maus-tratos, criança autista é resgatada pela PM em Vila Velha

Vítima estava sozinha há dois dias em casa e foi levada para o hospital. A mãe foi autuada em flagrante por abandono de incapaz, mas liberada após pagar fiança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2020 às 16:52

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 16:52

Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) em Vila Velha
Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Uma criança autista de 10 anos foi resgatada na manhã deste sábado (25) pela Polícia Militar, em Cidade da Barra, Vila Velha.
Os agentes foram acionados e acompanharam o Conselho Tutelar até uma residência, onde a vítima estaria sozinha há dois dias. 
De acordo com informações da PM, a criança apresentava sinais de maus-tratos. Ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba).
A mãe, de 28 anos, apareceu no momento da averiguação dos agentes, foi conduzida à Delegacia Regional de Vila Velha e foi autuada em flagrante por abandono de incapaz. Ela foi  liberada para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados