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Noroeste do ES

Colatina: morador de rua é encontrado morto no Rio Doce

A vítima morreu afogada. Ele desapareceu nas águas do rio no início da madrugada e foi localizado no início da tarde desta sexta (24)  a poucos metros do local onde se perdeu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 15:35

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 15:35

Morador de rua é encontrado no Rio Doce
Corpo de morador de rua é encontrado no Rio Doce Crédito: Corpo de Bombeiros ES
O corpo de um morador de rua foi encontrado no Rio Doce, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (24).
A vítima desapareceu nas águas no início da madrugada e foi localizada a poucos metros do local onde se perdeu, por uma equipe de mergulhadores dos bombeiros.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma assistente social da prefeitura acionou os militares após um amigo da vítima dizer a ela que o homem entrou no rio, próximo ao cais da Avenida Delta, e não saiu mais.
Esse amigo afirmou ainda que os dois estavam alcoolizados no momento do fato.

Megulhadores encontraram o corpo do morador de rua

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