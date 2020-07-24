Colatina: morador de rua é encontrado morto no Rio Doce

O corpo de um morador de rua foi encontrado no Rio Doce, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (24).
A vítima desapareceu nas águas no início da madrugada e foi localizada a poucos metros do local onde se perdeu, por uma equipe de mergulhadores dos bombeiros.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma assistente social da prefeitura acionou os militares após um amigo da vítima dizer a ela que o homem entrou no rio, próximo ao cais da Avenida Delta, e não saiu mais.
Esse amigo afirmou ainda que os dois estavam alcoolizados no momento do fato.