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Efeitos da pandemia

Vitória e Serra ainda não decidiram sobre festa de réveillon nas praias

Eventos que reúnem milhares de pessoas todos os anos estão sendo avaliados por causa da Covid-19. No Rio de Janeiro, prefeitura suspendeu a tradicional comemoração neste sábado (25)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2020 às 19:17

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 19:17

Fogos no ano-novo 2019/2020 na Praia de Camburi em Vitória
Fogos do réveillon do ano passado, na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
As prefeituras de Vitória e Serra ainda não decidiram se  vão suspender ou manter as festas de réveillon nas praias dos municípios na virada do ano por conta da Covid-19.
Vitória e Serra ainda não decidiram sobre festa de réveillon nas praias
No Rio de Janeiro, a prefeitura anunciou a suspensão da festa neste sábado (25), informando que o réveillon do Rio não vai ocorrer "no modelo tradicional que conhecemos", com milhões de pessoas, devido à pandemia de Covid-19, e que estuda a celebração "sem presença direta de público, em modelo virtual". O carnaval também está sob risco, caso uma vacina contra o novo vírus não esteja disponível até fevereiro.

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Por nota, a Prefeitura da Serra respondeu que a realização da festa ainda está em discussão no município. Já a Prefeitura de Vitória informou que "no momento todos os esforços do município estão voltados para o combate à pandemia do novo coronavírus e para o apoio à população", acrescentando que "planos posteriores, como a realização do réveillon, serão estabelecidos em comitês específicos criados para tratar da recuperação dos setores afetados pela Covid-19".
No ultimo dia 17, a Prefeitura de São Paulo também cancelou a festa de réveillon na Avenida Paulista devido à pandemia. O evento costuma reunir mais de 1 milhão de pessoas todos os anos. O carnaval de rua e os desfiles das escolas de samba de São Paulo foram adiados para uma data ainda a ser definida em 2021. Há propostas para que as festividades ocorram no fim do mês de maio ou em julho.

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