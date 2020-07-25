Vitória e Serra ainda não decidiram sobre festa de réveillon nas praias
No Rio de Janeiro, a prefeitura anunciou a suspensão da festa neste sábado (25), informando que o réveillon do Rio não vai ocorrer "no modelo tradicional que conhecemos", com milhões de pessoas, devido à pandemia de Covid-19, e que estuda a celebração "sem presença direta de público, em modelo virtual". O carnaval também está sob risco, caso uma vacina contra o novo vírus não esteja disponível até fevereiro.
Por nota, a Prefeitura da Serra respondeu que a realização da festa ainda está em discussão no município. Já a Prefeitura de Vitória informou que "no momento todos os esforços do município estão voltados para o combate à pandemia do novo coronavírus e para o apoio à população", acrescentando que "planos posteriores, como a realização do réveillon, serão estabelecidos em comitês específicos criados para tratar da recuperação dos setores afetados pela Covid-19".
No ultimo dia 17, a Prefeitura de São Paulo também cancelou a festa de réveillon na Avenida Paulista devido à pandemia. O evento costuma reunir mais de 1 milhão de pessoas todos os anos. O carnaval de rua e os desfiles das escolas de samba de São Paulo foram adiados para uma data ainda a ser definida em 2021. Há propostas para que as festividades ocorram no fim do mês de maio ou em julho.