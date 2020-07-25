Fogos do réveillon do ano passado, na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

As prefeituras de Vitória Serra ainda não decidiram se vão suspender ou manter as festas de réveillon nas praias dos municípios na virada do ano por conta da Covid-19

Your browser does not support the audio element. Vitória e Serra ainda não decidiram sobre festa de réveillon nas praias

No Rio de Janeiro, a prefeitura anunciou a suspensão da festa neste sábado (25), informando que o réveillon do Rio não vai ocorrer "no modelo tradicional que conhecemos", com milhões de pessoas, devido à pandemia de Covid-19, e que estuda a celebração "sem presença direta de público, em modelo virtual". O carnaval também está sob risco, caso uma vacina contra o novo vírus não esteja disponível até fevereiro.

Por nota, a Prefeitura da Serra respondeu que a realização da festa ainda está em discussão no município. Já a Prefeitura de Vitória informou que "no momento todos os esforços do município estão voltados para o combate à pandemia do novo coronavírus e para o apoio à população", acrescentando que "planos posteriores, como a realização do réveillon, serão estabelecidos em comitês específicos criados para tratar da recuperação dos setores afetados pela Covid-19".