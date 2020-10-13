Operação da PRF registra 32 acidentes e duas mortes nas estradas do ES

A Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) registrou um total de 32 acidentes sendo que, cinco deles, foram considerados graves na Operação Nossa Senhora Aparecida 2020, que começou no dia 9 de outubro e encerrou às 23h59 da última segunda-feira (12).
De acordo com o órgão, o objetivo era reduzir a gravidade dos acidentes no trânsito e aumentar a percepção de segurança nas rodovias federais. Durante os quatro dias de operação, a PRF contabilizou um total de 32 pessoas feridas nos acidentes, com o registro de duas mortes.
Comparando com o feriado da Independência do Brasil, no dia 7 de setembro, houve uma redução de 34% do número de acidentes já que, naquela operação, foram registradas 47 ocorrências. A PRF diz que priorizou pontos e horários estratégicos neste feriado, onde existem registros de acidentes graves e criminalidade. Em 2019, o feriado de Nossa Senhora Aparecida ocorreu durante o fim de semana, não havendo operação de feriado prolongado, portanto, não há dados comparativos.
No Espírito Santo, as equipes realizaram reforço no patrulhamento ostensivo, principalmente em trechos das BRs 101 e 262. Acidentes considerados graves foram 10. Dados oficiais da PRF dizem que, ao todo, 1.169 veículos e 1.389 pessoas foram fiscalizados.
Ainda foram realizados 275 testes de alcoolemia, com um total de 10 autuações. As outras infrações mais observadas foram:
- O não uso do cinto de segurança (200 notificações);
- Ultrapassagens indevidas (265 flagrantes);
- Excesso de velocidade (777 imagens registradas);
- 135 veículos foram apreendidos por motivos diversos, principalmente por licenciamento vencido.
No combate à criminalidade, 22 pessoas foram detidas. Duas ocorrências foram mais relevantes. A primeira delas ocorreu em Linhares, na manhã de sábado (10), onde a PRF apreendeu armas, munições e drogas escondidas dentro de um veículo, na BR 101.
A segunda ocorrência foi registrada na tarde de sábado (10), na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, onde a PRF apreendeu um veículo com carga de granito irregular e deteve o condutor por posse de anfetaminas, popularmente conhecido como rebite. Além dessas ocorrências foram cumpridos dois mandados de prisão em aberto, e cinco veículos roubados ou adulterados foram recuperados.