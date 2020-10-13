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Feriadão

Operação da PRF registra 32 acidentes e duas mortes nas estradas do ES

Operação Nossa Senhora Aparecida 2020 começou no dia 9 de outubro e encerrou às 23h59 de segunda-feira, feriado de 12 de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 15:47

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 15:47

PRF vai abrir concurso com 2 mil vagas
Polícia Rodoviária Federal intensificou fiscalização nas estradas Crédito: Facebook PRF
Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) registrou um total de 32 acidentes  sendo que, cinco deles, foram considerados graves  na Operação Nossa Senhora Aparecida 2020, que começou no dia 9 de outubro e encerrou às 23h59 da última segunda-feira (12).
De acordo com o órgão, o objetivo era reduzir a gravidade dos acidentes no trânsito e aumentar a percepção de segurança nas rodovias federais. Durante os quatro dias de operação, a PRF contabilizou um total de 32 pessoas feridas nos acidentes, com o registro de duas mortes.
Comparando com o feriado da Independência do Brasil, no dia 7 de setembro, houve uma redução de 34% do número de acidentes  já que, naquela operação, foram registradas 47 ocorrências. A PRF diz que priorizou pontos e horários estratégicos neste feriado, onde existem registros de acidentes graves e criminalidade. Em 2019, o feriado de Nossa Senhora Aparecida ocorreu durante o fim de semana, não havendo operação de feriado prolongado, portanto, não há dados comparativos.
No Espírito Santo, as equipes realizaram reforço no patrulhamento ostensivo, principalmente em trechos das BRs 101 e 262. Acidentes considerados graves foram 10. Dados oficiais da PRF dizem que, ao todo, 1.169 veículos e 1.389 pessoas foram fiscalizados.

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Ainda foram realizados 275 testes de alcoolemia, com um total de 10 autuações. As outras infrações mais observadas foram:
  • O não uso do cinto de segurança (200 notificações); 
  • Ultrapassagens indevidas (265 flagrantes);
  • Excesso de velocidade (777 imagens registradas);
  • 135 veículos foram apreendidos por motivos diversos, principalmente por licenciamento vencido.
No combate à criminalidade, 22 pessoas foram detidas. Duas ocorrências foram mais relevantes. A primeira delas ocorreu em Linhares, na manhã de sábado (10), onde a PRF apreendeu armas, munições e drogas escondidas dentro de um veículo, na BR 101.
A segunda ocorrência foi registrada na tarde de sábado (10), na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, onde a PRF apreendeu um veículo com carga de granito irregular e deteve o condutor por posse de anfetaminas, popularmente conhecido como rebite. Além dessas ocorrências foram cumpridos dois mandados de prisão em aberto, e cinco veículos roubados ou adulterados foram recuperados.

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