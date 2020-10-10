PRF apreende caminhão com carga de granito irregular na BR 262

Uma carreta foi apreendida neste sábado (10) na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, região Serrana do Espírito Santo, por transportar chapas de granito de forma irregular. O condutor do veículo também acabou detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por portar 25 comprimidos de rebite (anfetamina), usados por motoristas para aumentar o nível de alertar e manter os condutores acordados por várias horas.
Segundo a PRF, agentes realizavam fiscalização no quilômetro 109 da rodovia federal quando abordaram o caminhão, que, de acordo com o próprio condutor, iria levar a carga para a Bahia.
Em verificação, a polícia identificou que as chapas de granito não estavam corretamente presas aos cavaletes do caminhão, o que poderia fazer com que os itens se desprendessem e causassem acidentes.
A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante.