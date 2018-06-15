Rodovia que liga Muqui a Jerônimo Monteiro é interditada

Imagens aéreas mostram área em risco às margens da ES 177, rodovia que liga Muqui a Jerônimo Monteiro Crédito: DER

Um trecho da ES 177, rodovia que liga Muqui Jerônimo Monteiro , na região Sul do Espírito Santo, será interditado a partir deste sábado (16). Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) , o bloqueio do tráfego no quilômetro 14 é necessário devido ao risco de deslizamento de encosta, já que, nas últimas semanas, a situação se agravou com o aumento da movimentação de terra. Ainda de acordo com o DER, a interdição na região conhecida como Serra da Aliança será por tempo indeterminado.

ROTA ALTERNATIVA

A rota alternativa para motoristas que desejam seguir para Jerônimo Monteiro e Muqui é acessar a ES 482, sentido Cachoeiro de Itapemirim, até o entroncamento com a BR 393 e seguir para Muqui. Em média, essa nova rota vai custar 40 quilômetros a mais na viagem dos motoristas.

O QUE DIZ O DER

A equipe técnica do DER, com apoio de especialistas de outros estados, identificou, nas últimas semanas, uma forte evolução no processo erosivo, decorrente da formação geológica da Serra da Aliança. Nesta sexta-feira (15), após uma nova avaliação, o órgão decidiu interditar a rodovia devido ao risco de novas quedas, que podem causar acidentes e vítimas.