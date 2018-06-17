DER estuda criar desvio no local onde rodovia foi interditada em Muqui

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) avalia a criação de um desvio para facilitar a locomoção de moradores no trecho onde a Rodovia ES 177, que liga o município de Muqui a Jerônimo Monteiro, foi interditada por causa do risco de deslizamento de uma encosta. A via foi fechada na altura do km 14, no local conhecido como Serra da Aliança, em Muqui.

Segundo o diretor-geral do DER, Enio Bergoli, que visitou o trecho na manhã deste sábado (16), técnicos do órgão irão se reunir com os moradores das proximidades da área interditada para avaliarem a possibilidade de criação de um desvio do tráfego local.

Tivemos um bom diálogo com as lideranças dos dois municípios, com moradores do Km 14, onde aconteceu o desmoronamento, e deixamos bem claro para todos que a interdição permanece e não há prazo para ela terminar. A situação é muito grave e será melhor aferida nos próximos dias, disse Enio Bergoli, após sobrevoo de helicóptero na área.

Ainda de acordo com o diretor do DER, na próxima terça-feira (19) especialistas das duas maiores empresas do Brasil de contenção de encostas, juntamente com a equipe especializada do órgão estadual, vão avaliar as medidas de engenharia para elaboração de um projeto.





Trecho da ES 177 corre risco de desmoronamento Crédito: DER

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