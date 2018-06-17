Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • DER estuda criar desvio no local onde rodovia foi interditada em Muqui
ES 177

DER estuda criar desvio no local onde rodovia foi interditada em Muqui

Empresas especializadas em contenção irão avaliar o trecho em risco na rodovia

Publicado em 16 de Junho de 2018 às 22:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2018 às 22:04
O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) avalia a criação de um desvio para facilitar a locomoção de moradores no trecho onde a Rodovia ES 177, que liga o município de Muqui a Jerônimo Monteiro, foi interditada por causa do risco de deslizamento de uma encosta. A via foi fechada na altura do km 14, no local conhecido como Serra da Aliança, em Muqui.
Segundo o diretor-geral do DER, Enio Bergoli, que visitou o trecho na manhã deste sábado (16),  técnicos do órgão irão se reunir com os moradores das proximidades da área interditada para avaliarem a possibilidade de criação de um desvio do tráfego local.
Tivemos um bom diálogo com as lideranças dos dois municípios, com moradores do Km 14, onde aconteceu o desmoronamento, e deixamos bem claro para todos que a interdição permanece e não há prazo para ela terminar. A situação é muito grave e será melhor aferida nos próximos dias, disse Enio Bergoli, após sobrevoo de helicóptero na área.
Ainda de acordo com o diretor do DER, na próxima terça-feira (19) especialistas das duas maiores empresas do Brasil de contenção de encostas, juntamente com a equipe especializada do órgão estadual, vão avaliar as medidas de engenharia para elaboração de um projeto.
 
Trecho da ES 177 corre risco de desmoronamento Crédito: DER
RISCO
A situação se agravou nas últimas semanas e o desmoronamento da encosta chegou a atingir uma das vias da estrada. Segundo o DER, a rodovia foi sinalizada no final da noite de sexta-feira (15) com cones, placas, faixas e outras barreiras, e a população dos dois municípios foi avisada da interdição durante todo o dia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados