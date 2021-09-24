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Viana

Acidente com morte entre caminhões interdita BR 262

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pessoa teve a morte confirmada. Por volta das 6h40 da manhã, a pista foi liberada

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 06:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2021 às 06:20
Batida entre dois caminhões deixou uma pessoa morta na BR 262
Batida entre dois caminhões deixou uma pessoa morta na BR 262 Crédito: Kaique Dias
Um acidente entre dois caminhões interditou totalmente o quilômetro 26 da BR 262, em Viana, na madrugada e na manhã desta sexta-feira (24). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pessoa teve a morte confirmada. A colisão frontal aconteceu por volta de 1h55 da madrugada, próximo à Biquinha de Viana. 
De acordo com o site Montanhas Capixabas, a vítima do acidente é o produtor rural Martin Jahring, 41 anos, do distrito de Soído de Baixo, em Marechal Floriano. Ele seguia para uma feira em Vitória com o caminhão carregado de mercadorias colhidas em sua propriedade. Segundo o site, o caminhão-baú foi atingido por um veículo de transporte de eucalipto, que estava vazio, e seguia no sentido contrário. A esposa de Martin estava com ele no caminhão e teve ferimentos leves.
O produtor rural Martin Jahring, 41 anos, de Soído de Baixo, em Marechal Floriano, morreu, na madrugada desta sexta-feira (24) na BR 262
O produtor rural Martin Jahring, 41 anos, de Soído de Baixo, em Marechal Floriano, morreu, na madrugada desta sexta-feira (24) na BR 262 Crédito: Reprodução/Montanhas Capixabas

PISTA LIBERADA

A interdição durou quase cinco horas. Por volta das 6h40 da manhã desta sexta (24), a Polícia Rodoviária Federal informou que trânsito foi totalmente liberado no local. 
Batida entre dois caminhões deixou uma pessoa morta na BR 262
Batida entre dois caminhões deixou uma pessoa morta na BR 262 Crédito: Kaique Dias

Atualização

24/09/2021 - 7:06
O trânsito foi totalmente liberado por volta das 6h40.

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