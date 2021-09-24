Acidente com morte entre caminhões interdita BR 262

Um acidente entre dois caminhões interditou totalmente o quilômetro 26 da BR 262, em Viana, na madrugada e na manhã desta sexta-feira (24). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pessoa teve a morte confirmada. A colisão frontal aconteceu por volta de 1h55 da madrugada, próximo à Biquinha de Viana.
De acordo com o site Montanhas Capixabas, a vítima do acidente é o produtor rural Martin Jahring, 41 anos, do distrito de Soído de Baixo, em Marechal Floriano. Ele seguia para uma feira em Vitória com o caminhão carregado de mercadorias colhidas em sua propriedade. Segundo o site, o caminhão-baú foi atingido por um veículo de transporte de eucalipto, que estava vazio, e seguia no sentido contrário. A esposa de Martin estava com ele no caminhão e teve ferimentos leves.
PISTA LIBERADA
A interdição durou quase cinco horas. Por volta das 6h40 da manhã desta sexta (24), a Polícia Rodoviária Federal informou que trânsito foi totalmente liberado no local.
Atualização
24/09/2021 - 7:06
O trânsito foi totalmente liberado por volta das 6h40.