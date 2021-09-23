Acidente entre carreta e carro deixa motorista ferido em Castelo

Um acidente entre um carro e uma carreta na manhã desta quinta-feira (23) deixou um motorista gravemente ferido na ES 165, na localidade de Limoeiro, na Serra de Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o trânsito seguia fluindo em meia pista durante a manhã.
A batida foi por volta das 8h, na ES 165, Rodovia Pedro Cola, que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante. Os militares informaram que a carreta subia sentido Venda Nova e o carro estava no sentido contrário. As causas da batida não foram informadas.
O motorista do carro foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Padre Máximo em Venda Nova. A reportagem fez contato com a unidade, mas não conseguiu informações sobre o estado de saúde do paciente. O motorista da carreta não se feriu.