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Sul do ES

Acidente entre carreta e carro deixa motorista ferido em Castelo

Condutor do carro de passeio foi socorrido em estado grave para hospital em Venda Nova do Imigrante, de acordo com informações da Polícia Militar
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 set 2021 às 10:31

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 10:31

Acidente deixa motorista ferido em serra de Castelo
Acidente deixa motorista ferido em serra de Castelo Crédito: Montagem| A Gazeta
Um acidente entre um carro e uma carreta na manhã desta quinta-feira (23) deixou um motorista gravemente ferido na ES 165, na localidade de Limoeiro, na Serra de Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o trânsito seguia fluindo em meia pista durante a manhã.
A batida foi por volta das 8h, na ES 165, Rodovia Pedro Cola, que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante. Os militares informaram que a carreta subia sentido Venda Nova e o carro estava no sentido contrário. As causas da batida não foram informadas.
O motorista do carro foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Padre Máximo em Venda Nova. A reportagem fez contato com a unidade, mas não conseguiu informações sobre o estado de saúde do paciente. O motorista da carreta não se feriu. 

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