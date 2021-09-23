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Disposição e criatividade

Aos 89 anos, agricultor de Iconha cria 'engenhocas' e já reflorestou área de 2 mil m²

Senhor Zezinho Antônio Lovatti já fez adaptações em moinho de fubá, construiu um pilador de café e fabricou outras peças. Mas seu maior orgulho é ter reflorestado 2 mil metros quadrados em sua propriedade

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 07:04

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 set 2021 às 07:04
Aos 89 anos, agricultor de Iconha é exemplo de criatividade
Aos 89 anos, agricultor de Iconha é exemplo de criatividade Crédito: Gustavo Ribeiro
Aos 89 anos, o senhor Zezinho Antônio Lovatti é um exemplo de disposição e criatividade. O agricultor aposentado mora em Iconha, no Sul do Espírito Santo, e faz questão de mostrar as ‘engenhocas’ que faz para auxiliar a vida da família. Além de ser exemplo de vitalidade, se orgulha de ter reflorestado, há 16 anos, uma área de dois mil metros quadrados.
Na casa do aposentado, o que não faltam são peças feitas por ele. Mas o xodó mesmo são duas máquinas desenvolvidas por ele – como o pilador de café e o moinho de milho, usado para fazer fubá.
“Conserto panela, faço moinho, com este pouco serviço que tenho feito, mesmo pouco, para mim, é muito porque tenho muito amor a minha à família, então, invento para agradar ela e não paro não”, contou o aposentado, em entrevista ao repórter da TV Gazeta Sul, Gustavo Ribeiro.
O pilador de café foi construído pelo idoso e o moinho de fubá ganhou uma proteção, para evirar a entrada de pequenos invasores. “Os moinhos comuns são abertos, pode vir rato no fubá, até gamba, e esse aqui, não entra ninguém não”, revela.
Além das peças grandes, ele faz objetos menores, como arco para atirar pedras e uma espécie de estilingue, objetos de decoração, casa para passarinhos e até uma furadeira de madeira manual.
Para a família, toda essa vitalidade do seu Zezinho, é motivo de grande orgulho. “Me sinto gratificante por nosso pai estar nesta idade com saúde, criando as coisas, me sinto orgulhosa e muito feliz”, disse a filha, Mari Lovatti.
De todas as invenções do senhor Zezinho, a paixão maior esta em sua pequena reserva florestal de 2 mil metros quadrados. Há 16 anos, ele plantou cada uma das árvores pensando no futuro.
Zezinho Antônio Lovatti
Zezinho Antônio Lovatti Crédito: Matheus Martins
“É meu orgulho, para deixar uma coisa boa. Amo a natureza, porque nós, sem as árvores, sem oxigênio, sem a madeira, o Brasil não vive”, falou o Zezinho Antônio Lovatti.
Com informações de Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul

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