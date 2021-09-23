Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Marcílio de Noronha

Mulher morre após ser atropelada na BR 101 em Viana

A colisão aconteceu no quilômetro 299, na altura do Posto 13 de Maio, no bairro Marcílio de Noronha, por volta das 3h30. De acordo com a PRF, o motorista do veículo que atropelou a vítima fugiu

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 07:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2021 às 07:28
Viadutos são liberados na BR 101, em Viana
Trecho da BR 101 em Viana Crédito: Divulgação | Eco101
Uma mulher de 31 anos foi atropelada e morreu na BR 101, em Viana, na madrugada desta quinta-feira (23). A colisão aconteceu no quilômetro 299, próximo ao Posto 13 de Maio, na altura do bairro Marcílio de Noronha, por volta das 3h30. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo que atropelou a vítima fugiu.
A pista chegou a ter uma faixa interditada após o acidente para o atendimento da ocorrência e a remoção do corpo. Por volta das 5h40, o trecho foi totalmente liberado. O corpo da mulher foi levado para o Departamento Médico Legal, em Vitória, para ser liberado pelos familiares.
De acordo com informações da TV Gazeta, a polícia disse que fez buscas na região, tentou ouvir algumas testemunhas e está tentando descobrir quem é o condutor do carro que atropelou a vítima.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta
Mulher morre após ser atropelada na BR 101 em Viana

Veja Também

Ventos de quase 90 km/h são registrados na Terceira Ponte

Vitória prevê 4 novas ciclovias para os próximos anos; veja os locais

Vídeo: carro bate em moto e duas pessoas são arremessadas em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

atropelamento BR 101 Viana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados