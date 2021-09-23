Uma mulher de 31 anos foi atropelada e morreu na BR 101, em Viana, na madrugada desta quinta-feira (23). A colisão aconteceu no quilômetro 299, próximo ao Posto 13 de Maio, na altura do bairro Marcílio de Noronha, por volta das 3h30. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo que atropelou a vítima fugiu.
A pista chegou a ter uma faixa interditada após o acidente para o atendimento da ocorrência e a remoção do corpo. Por volta das 5h40, o trecho foi totalmente liberado. O corpo da mulher foi levado para o Departamento Médico Legal, em Vitória, para ser liberado pelos familiares.
De acordo com informações da TV Gazeta, a polícia disse que fez buscas na região, tentou ouvir algumas testemunhas e está tentando descobrir quem é o condutor do carro que atropelou a vítima.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta
Mulher morre após ser atropelada na BR 101 em Viana