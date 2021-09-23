Carreta tomba na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica

Carreta tomba em Cariacica Crédito: Kaique Dias/TV Gazeta

Uma carreta que carregava um contêiner tombou na manhã desta quinta-feira (23), na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica , na Grande Vitória.

O contêiner se soltou da carreta e fez com que a carroceria virasse. A parte da frente ficou com as rodas suspensas. O motorista não foi encontrado no local.

O acidente aconteceu logo no início da manhã, no cruzamento do bairro Parque Gramado, no sentido Vila Velha.

Pela manhã, o trânsito seguia em apenas uma pista e ainda não se sabe o que provocou o acidente.

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) informou que a responsabilidade de remoção da carreta e da carroceria é do próprio proprietário.

O DER-ES disse ainda que já acionou uma equipe de conserva para fazer a manutenção do buraco no local.

A reportagem procurou a Prefeitura de Cariacica e a Polícia Militar, mas ainda não teve retorno.