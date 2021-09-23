Vídeo: incêndio de grandes proporções atinge loja no ES

Vídeo: incêndio em loja de tintas destrói prédio no ES Crédito: Corpo de Bombeiros

Um grande incêndio em uma loja de tintas, na noite desta quarta-feira (22), atingiu o prédio onde fica o estabelecimento no Centro de São Gabriel da Palha , Noroeste do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros afirmou que, com o impacto do fogo, duas lajes cederam e a estrutura começou a colapsar. Não houve feridos e as causas do fogo serão investigadas pela perícia.

Para combater o fogo, a equipe dos Bombeiros do município contou com o apoio da corporação de Nova Venécia e de Barra de São Francisco, além de caminhões-pipa e da presença da Defesa Civil e da Polícia Militar.

O incêndio começou no primeiro andar da edificação de três andares. Por estar localizado próximo de prédios residenciais, os apartamentos ao redor tiveram que ser evacuados. O trabalho de combate ao fogo, que começou por volta das 21h, terminou perto de 1h da manhã. Neste momento, segundo os Bombeiros, haviam apenas alguns focos internos.

Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram as proporções do fogo. É possível ver que o tamanho das chamas ultrapassava o próprio prédio. Veja abaixo:

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Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, não tinha como acessar a parte interna da estrutura, porque a edificação havia começado a colapsar. O prédio da loja e o que fica ao lado foram condenados pela corporação, pois duas lajes do edifício incendiado cederam e as vigas e os pilares apresentaram trincas significativas. A área ao redor está isolada. Veja como a estrutura ficou.