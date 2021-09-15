Incêndio atinge área equivalente a quatro campos de futebol em Castelo; veja vídeo

Um grande incêndio na noite desta terça-feira (14), na localidade de Fazenda do Centro, interior de Castelo, no Sul do Espírito Santo, consumiu uma área de pasto equivalente a quatro campos de futebol. O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no combate às chamas, que durou oito horas.
Segundo os Bombeiros, o fogo começou por volta das 18h40. Motoristas que passaram pela ES 166, Rodovia Pedro Cola, que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante, ficaram assustados e registraram imagens do fogo e da fumaça, bem perto da pista.
“O combate foi até as 3h da madrugada. Foi um incêndio peculiar, por ser à noite, o que torna o combate mais difícil, por conta da iluminação e dos riscos do terreno. O fogo já estava próximo a duas casas e foi nosso objetivo principal ao chegar no local, e elas não foram atingidas”, contou o Capitão do Corpo de Bombeiros, José Guilherme Boechat.
De acordo com a Defesa Civil de Castelo, o fogo consumiu uma área de pastagem equivalente a quatro campos de futebol e as causas do incêndio não foram identificadas.