Incêndio atinge área equivalente a quatro campos de futebol em Castelo; veja vídeo

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“O combate foi até as 3h da madrugada. Foi um incêndio peculiar, por ser à noite, o que torna o combate mais difícil, por conta da iluminação e dos riscos do terreno. O fogo já estava próximo a duas casas e foi nosso objetivo principal ao chegar no local, e elas não foram atingidas”, contou o Capitão do Corpo de Bombeiros, José Guilherme Boechat.