Previsão de sol e ventos fortes para cidades do ES nesta quarta

Ciclone subtropical se aproxima do ES com ventos de até 70 km/h Crédito: Fernando Madeira

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Marinha do Brasil emitiram avisos de ventos fortes para o Sul do Espírito Santo nesta quarta-feira (15). De acordo com o Inmet, o alerta é classificado como “perigo potencial”. Já a Marinha informa que os ventos podem chegar a 60 km/h.

O instituto delimita o alerta para quase toda a costa do Rio de Janeiro e o Sul do Espírito Santo até a manhã desta quarta (15). As cidades capixabas contempladas pelo aviso são:

Alfredo Chaves

Anchieta

Atílio Vivacqua

Cachoeiro de Itapemirim

Guarapari

Iconha

Itapemirim

Marataízes

Mimoso do Sul

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Vargem Alta

Alerta de ventos fortes vai do Rio de Janeiro até o Sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação / Inmet

Já a Marinha destaca que os ventos podem chegar até 60 km/h desde o Norte de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, ao Sul de Vitória, até a noite desta quarta-feira (15). “Devido à aproximação do sistema frontal, poderão ocorrer ventos de direção Nordeste”, informou.

TEMPO ESTÁVEL E SEM CHUVA

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informa que o tempo deve seguir estável, com sol entre nuvens e sem chuva em todo o Espírito Santo nesta quarta (15). O órgão também destaca ventos fortes em quase todo o litoral, principalmente no Sul e na Grande Vitória, e baixa umidade do ar em alguns trechos.

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“A umidade relativa do ar fica abaixo dos 30%, no período da tarde, em alguns trechos do Sudoeste do Estado. Os ventos sopram com intensidade moderada em todo litoral. Em alguns momentos do dia, as rajadas podem ser de forte intensidade no Litoral Sul e Grande Vitória”, destacou.

Na Grande Vitória, a mínima deve ser de 22 °C e a máxima de 34 °C. No Sul, a mínima prevista é de 13 °C e a máxima deve chegar aos 37 °C. Na Região Serrana, mínima de 12 °C e máxima de 33 °C. No Norte, mínima de 20 ºc e máxima de 34 °C.