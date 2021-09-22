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Não houve feridos

Vídeo: incêndio atinge casas em Barramares, Vila Velha

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para a ocorrência. À TV Gazeta, o dono de uma das casas disse que seu filho ateou fogo na residência após brigar com os pais
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

22 set 2021 às 18:30

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 18:30

Um incêndio atingiu casas de alvenaria localizadas no bairro Barramares, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (22). O Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado para a ocorrência em um conglomerado de edificações de alvenaria. A operação para conter as chamas foi finalizada, segundo informações da TV Gazeta
À TV Gazeta, o dono da casa onde as chamas teriam começado, um idoso de 71 anos, disse que o filho de 21 anos teria provocado o incêndio após uma briga com os pais. O suspeito teria usado a lenha do fogão para botar fogo na residência onde os três moram, por volta de 16h30 desta quarta-feira. Ninguém se feriu. O idoso relatou ter perdido quase todos os móveis que estavam na residência.
Fogo destruiu casa em Barramares, Vila Velha
Fogo destruiu casa em Barramares, Vila Velha Crédito: Archimedis Patricio
A reportagem de A Gazeta voltou a demandar o Corpo de Bombeiros no início da noite para obter mais informações sobre o caso e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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