Vídeo: incêndio atinge casas em Barramares, Vila Velha

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À TV Gazeta, o dono da casa onde as chamas teriam começado, um idoso de 71 anos, disse que o filho de 21 anos teria provocado o incêndio após uma briga com os pais. O suspeito teria usado a lenha do fogão para botar fogo na residência onde os três moram, por volta de 16h30 desta quarta-feira. Ninguém se feriu. O idoso relatou ter perdido quase todos os móveis que estavam na residência.